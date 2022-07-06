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    «Нет, нет, нет». Джонсон заявил, что не собирается в отставку вслед за министрами

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    Более 30 человек покинули правительство Великобритании из-за потери доверия к премьер-министру Борису Джонсону, однако сам он в отставку не собирается. Об этом 6 июля пишет Reuters.

    «Приехав в парламент для выступления, на вопросы о том, уйдет ли он, премьер ответил словами: «Нет, нет, нет», — передает агентство. Политик заверил, что намерен продолжать свою работу.

    В среду министр промышленности Великобритании Ли Роули, министр СМИ, информации и цифровой инфраструктуры Джулия Лопес, министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох, министр в департаменте образования Алекс Бургарт и министр в департаменте жилищного строительства Нил О'Брайан ушли в отставку и подписали письмо, в котором призвали Джонсона последовать их примеру.

    Череда отставок началась накануне, когда свои посты покинули главы Минфина Риши Сунак и Минздрава Саджид Джавид, объяснившие свое решение потерей доверия Джонсону. Также уволился министр по делам школ Робин Уолкер.

    На прошлой неделе издание The Sun сообщило о том, что заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Крис Пинчер ушел в отставку после инцидента, связанного с домогательствами. Джонсон и в этом случае оказался в центре происходящего: некоторые политики утверждали, что премьер назначил Пинчера на должность, зная, что тот ранее уже попадал в подобный скандал. Представители Джонсона это отрицали.

    В начале июня британские консерваторы поддержали действующего премьера Бориса Джонсона в ходе голосования по вынесению ему вотума недоверия. Ему удалось сохранить свой пост, несмотря на скандал с вечеринками в период локдауна.

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