«Нет, нет, нет». Джонсон заявил, что не собирается в отставку вслед за министрами

Более 30 человек покинули правительство Великобритании из-за потери доверия к премьер-министру Борису Джонсону, однако сам он в отставку не собирается. Об этом 6 июля пишет Reuters.



«Приехав в парламент для выступления, на вопросы о том, уйдет ли он, премьер ответил словами: «Нет, нет, нет», — передает агентство. Политик заверил, что намерен продолжать свою работу.



В среду министр промышленности Великобритании Ли Роули, министр СМИ, информации и цифровой инфраструктуры Джулия Лопес, министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох, министр в департаменте образования Алекс Бургарт и министр в департаменте жилищного строительства Нил О'Брайан ушли в отставку и подписали письмо, в котором призвали Джонсона последовать их примеру.

