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    Еще один министр ушел в отставку в Великобритании из-за Бориса Джонсона

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    Еще один министр в Великобритании подал в отставку из-за несогласия с политикой премьер-министра Бориса Джонсона. Об уходе со своего поста заявил 6 июля государственный министр по делам школ Робин Уолкер.

    «К сожалению, последние события показали мне, что наша замечательная партия, за которую я выступал всю свою взрослую жизнь, отклонилась от своей основной миссии из-за неослабевающего фокуса на вопросах руководящих позиций… к сожалению, в последние месяцы ошибки затмили великие достижения вашего правительства», — написал Уолкер в социальных сетях.

    Ранее главы минфина Риши Сунак и минздрава Саджид Джавид объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к премьер-министру Борису Джонсону.

    На прошлой неделе издание The Sun сообщило о том, что заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Крис Пинчер ушел в отставку после инцидента, связанного с домогательствами. Джонсон и в этом случае оказался в центре происходящего: некоторые политики утверждали, что премьер назначил Пинчера на должность, зная, что тот ранее уже попадал в подобный скандал. Представители Джонсона это отрицали.

    В начале июня британские консерваторы поддержали действующего премьера Бориса Джонсона в ходе голосования по вынесению ему вотума недоверия. Ему удалось сохранить свой пост, несмотря на скандал с вечеринками в период локдауна.

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