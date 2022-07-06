Еще один министр ушел в отставку в Великобритании из-за Бориса Джонсона

Еще один министр в Великобритании подал в отставку из-за несогласия с политикой премьер-министра Бориса Джонсона. Об уходе со своего поста заявил 6 июля государственный министр по делам школ Робин Уолкер.



«К сожалению, последние события показали мне, что наша замечательная партия, за которую я выступал всю свою взрослую жизнь, отклонилась от своей основной миссии из-за неослабевающего фокуса на вопросах руководящих позиций… к сожалению, в последние месяцы ошибки затмили великие достижения вашего правительства», — написал Уолкер в социальных сетях.

