Два британских министра уволились из-за Джонсона

Министр финансов Великобритании Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид ушли в отставку со своих постов. В качестве причин они назвали изменившееся отношение к премьер-министру Борису Джонсону.



«Общество вправе ожидать, что правительство управляется должным образом, серьезно и компетентно. Пусть это будет моя последняя работа в качестве министра, но я верю, что за эти стандарты стоит бороться, и поэтому ухожу в отставку», — пишет в соцсетях Сунак.

