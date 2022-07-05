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    Два британских министра уволились из-за Джонсона

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    Министр финансов Великобритании Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид ушли в отставку со своих постов. В качестве причин они назвали изменившееся отношение к премьер-министру Борису Джонсону.

    «Общество вправе ожидать, что правительство управляется должным образом, серьезно и компетентно. Пусть это будет моя последняя работа в качестве министра, но я верю, что за эти стандарты стоит бороться, и поэтому ухожу в отставку», — пишет в соцсетях Сунак.

    Джавид, в свою очередь, в письме к Джонсону заявил, что потерял к нему доверие.

    На прошлой неделе издание The Sun сообщило о том, что заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Крис Пинчер ушел в отставку после инцидента, связанного с домогательствами. Джонсон и в этом случае оказался в центре происходящего: некоторые политики утверждали, что премьер назначил Пинчера на должность, зная, что тот ранее уже попадал в подобный скандал. Представители Джонсона это отрицали.

    В начале июня британские консерваторы поддержали действующего премьера Бориса Джонсона в ходе голосования по вынесению ему вотума недоверия. Ему удалось сохранить свой пост, несмотря на скандал с вечеринками в период локдауна.

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