Два британских министра уволились из-за Джонсона

Министр финансов Великобритании Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид ушли в отставку со своих постов. В качестве причин они назвали изменившееся отношение к премьер-министру Борису Джонсону.
«Общество вправе ожидать, что правительство управляется должным образом, серьезно и компетентно. Пусть это будет моя последняя работа в качестве министра, но я верю, что за эти стандарты стоит бороться, и поэтому ухожу в отставку», — пишет в соцсетях Сунак.
Джавид, в свою очередь, в письме к Джонсону заявил, что потерял к нему доверие.
На прошлой неделе издание The Sun сообщило о том, что заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Крис Пинчер ушел в отставку после инцидента, связанного с домогательствами. Джонсон и в этом случае оказался в центре происходящего: некоторые политики утверждали, что премьер назначил Пинчера на должность, зная, что тот ранее уже попадал в подобный скандал. Представители Джонсона это отрицали.
В начале июня британские консерваторы поддержали действующего премьера Бориса Джонсона в ходе голосования по вынесению ему вотума недоверия. Ему удалось сохранить свой пост, несмотря на скандал с вечеринками в период локдауна.