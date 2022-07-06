Премьера нового фильма Сокурова «Сказка» пройдет в Локарно

Фильм Александра Сокурова «Сказка» будет участвовать в кинофестивале в Локарно. Фестиваль обнародовал список участников 6 июля.
Еще в феврале представители фестиваля заявляли, что не будут бойкотировать российские фильмы после начала спецоперации на Украине, потому что «кино — это голос поддержки разнообразия творчества во всех странах».
Как рассказывал сам режиссер «Фонтанке», его новый фильм «Сказка» — фантастическая история о событиях Второй мировой войны, причем ее визуальный язык очень необычен.
Ранее режиссер собирался представлять фильм на Каннском фестивале, но неожиданно передумал.
Также в Локарно ожидаются другие громкие премьеры: боевик «Быстрее пули» Дэвида Литча, в котором главную роль сыграл Брэд Питт, детектив «Там, где раки поют» Оливии Ньюман, Paradise Highway с Жюльет Бинош и Морганом Фрименом в главных ролях и другие фильмы.
75-й кинофестиваль в Локарно пройдет с 3 по 13 августа.