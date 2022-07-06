IKEA предложила покупать товары через заявки. И с ними тоже проблема

Компания IKEA на своём сайте предложила приобретать товары через заявки. Сделать это корреспонденту «Фонтанки» утром 6 июля не удалось.
«Оставьте заявку, и наши специалисты помогут вам оформить заказ», — предлагает сайт IKEA.
Гиперссылка перенаправляет пользователя в форму, где надо указать свои контактные данные и товар. Однако форма отправки не работает. Сразу появляется пояснение: «Форма закрыта. Автор формы уже закончил сбор данных и закрыл эту форму».
Перед уходом из России IKEA объявила о финальной распродаже. Она должна была начаться 5 июля, но потенциальные пользователи столкнулись с невозможностью сделать заказ: личные кабинеты не работали, а купить что-либо, согласно правилам, можно только в режиме онлайн и через личный кабинет. Некоторые петербуржцы провели ночь в попытках сделать заказ. Сбой в компании объяснили «техническими причинами». Источник «Фонтанки» заявлял, что починить сайт предполагается к полуночи 6 июля. После этого в личных кабинетах появилась информация, что их работу на сайте предполагается возобновить к 7:00 мск 9 февраля.