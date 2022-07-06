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    IKEA предложила покупать товары через заявки. И с ними тоже проблема

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    7 комментариев

    Компания IKEA на своём сайте предложила приобретать товары через заявки. Сделать это корреспонденту «Фонтанки» утром 6 июля не удалось.

    «Оставьте заявку, и наши специалисты помогут вам оформить заказ», — предлагает сайт IKEA.

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    Гиперссылка перенаправляет пользователя в форму, где надо указать свои контактные данные и товар. Однако форма отправки не работает. Сразу появляется пояснение: «Форма закрыта. Автор формы уже закончил сбор данных и закрыл эту форму».

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    Перед уходом из России IKEA объявила о финальной распродаже. Она должна была начаться 5 июля, но потенциальные пользователи столкнулись с невозможностью сделать заказ: личные кабинеты не работали, а купить что-либо, согласно правилам, можно только в режиме онлайн и через личный кабинет. Некоторые петербуржцы провели ночь в попытках сделать заказ. Сбой в компании объяснили «техническими причинами». Источник «Фонтанки» заявлял, что починить сайт предполагается к полуночи 6 июля. После этого в личных кабинетах появилась информация, что их работу на сайте предполагается возобновить к 7:00 мск 9 февраля.

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    Комментарии 7

    vityunja06 Июл 2022 в 10:13
    Да и не расспродажа это вовсе.В марте посудомойка Дискад с цеолитной сушкой стоила 60000р.А сейчас 80000р.Где скидка?
    +0-0
    Гриб06 Июл 2022 в 10:11
    Заказ недоступен и разрешить ситуацию они планируют не раньше 9 июля.Заказать товар можно по форме на сайте, но в данный момент эта опция также недоступна. Почему все что на нашей земле даже у ИКЕА превращается в адский ад???
    +0-0
    Созвездие Лебедя06 Июл 2022 в 09:52
    Какая мебель такой и сервис
    +0-0
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