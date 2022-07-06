Председателем комитета территориального развития Петербурга назначена экс-глава избиркома Чечина

Наталья Чечина назначена председателем комитета территориального развития Санкт‑Петербурга.
Соответствующее распоряжение подписал губернатор города Александр Беглов, сообщает 6 июля пресс-служба Смольного.
До назначения Чечина работала на посту главы Санкт‑Петербургской избирательной комиссии.
«Фонтанка» писала об обновлениях в составе городской избирательной комиссии. 5 июля комиссия провела первое заседание в новом составе и выбрала нового председателя — Максима Мейксина. Интервью с ним читайте на «Фонтанке».
Наталья Валентиновна Чечина родилась в Орловской области, училась в Москве, в 1995 году окончила Московскую государственную юридическую академию. Много лет работает в администрации Петербурга, начинала в Курортном районе, с января 2019 по ноябрь 2020 года возглавляла его. Пост председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии занимала с ноября 2020 года.