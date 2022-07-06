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    Председателем комитета территориального развития Петербурга назначена экс-глава избиркома Чечина

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    6 комментариев

    Наталья Чечина назначена председателем комитета территориального развития Санкт‑Петербурга.

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    Соответствующее распоряжение подписал губернатор города Александр Беглов, сообщает 6 июля пресс-служба Смольного.

    До назначения Чечина работала на посту главы Санкт‑Петербургской избирательной комиссии.

    «Фонтанка» писала об обновлениях в составе городской избирательной комиссии. 5 июля комиссия провела первое заседание в новом составе и выбрала нового председателя — Максима Мейксина. Интервью с ним читайте на «Фонтанке».

    Наталья Валентиновна Чечина родилась в Орловской области, училась в Москве, в 1995 году окончила Московскую государственную юридическую академию. Много лет работает в администрации Петербурга, начинала в Курортном районе, с января 2019 по ноябрь 2020 года возглавляла его. Пост председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии занимала с ноября 2020 года.

    Фото: Александр Коряков/Коммерсантъ

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    Комментарии 6

    Андрей_спб06 Июл 2022 в 10:33
    Дело Ленина живо:"Каждая кухарка должна научиться управлять государством"
    +0-0
    27497861706 Июл 2022 в 09:38
    Если была главой избиркома, то готова на все... абсолютно все
    +0-0
    kolpankolpan06 Июл 2022 в 09:17
    Как и в Курортном районе при ней,незаконная торговля сейчас во всем городе чувствует себя превосходно.Беглов делает ставку на сборы нала с черного рынка по коррупционным схемам полтавченко.Ждем разгула беспредела полицейского и чиновничьего.
    +0-0
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