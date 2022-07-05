Мейксина избрали председателем петербургского избиркома

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 5 июля провела первое заседание, на котором выбрала председателя. Им стал бывший вице-губернатор Максим Мейксин.
Как передаёт корреспондент «Фонтанки», за кандидатуру Мейксина проголосовали 13 из 14 членов комиссии. Один бюллетень был испорчен. Замглавы Центризбиркома Николай Булаев отметил, что знает, кто именно выразил свою позицию, намекнув на самого Мейксина. Он пожелал ему успешной работы: «Это как на велосипеде. Остановился — упал».
Как писала «Фонтанка», кандидатуру Мейксина на пост председателя петербургского избиркома пролоббировала лично Элла Памфилова. Она заявляла, что уже не первый год просила губернатора города отпустить бывшего главу Центрального района и политического вице-губернатора на этот пост. На заседании она также заявила, что не видит вины Мейксина в том, что в его районе в выборах участвовали двойники.
Сам Мейксин пожелал коллегам работать по закону, без учёта партийных предпочтений. Заместителем Мейксина на первом заседании был избран юрист горизбиркома Олег Зацепа.