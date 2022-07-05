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    Новый председатель петербургского избиркома Мейксин — о «мнимых» нарушениях на выборах и неизменном политическом ландшафте

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    Санкт-Петербургская избирательная комиссия 5 июля провела первое заседание в новом составе и выбрала себе председателя. «Фонтанка» после заседания задала вопросы в прошлом чиновнику Смольного, а ныне поддержанному главой ЦИКа руководителю петербургского избиркома Максиму Мейксину о выборах в прошлом и в будущем.

    Фото: Александр Коряков/«Коммерсантъ»
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    — Элла Памфилова, перед тем как вас избрали председателем, сказала о том, что вы не имеете отношения к появлению двойников Вишневского на выборах прошлого года. Не могли бы вспомнить эту ситуацию ещё раз и объяснить, почему понадобилось это проговаривать?

    — Перед началом работы нового состава избирательной комиссии эта тема вновь начала муссироваться в СМИ. Начали опять обсуждать, были ли тогда нарушения. Но мы неоднократно говорили, что администрация района, главой которой я тогда трудился, не имела к этому никакого отношения. Эта ситуация — плод работы политтехнологов. Элла Александровна об этом также сказала: была законодательная лазейка, которая позволяла политтехнологам кандидатов так себя вести, сейчас её устранили.

    — Двойникам Вишневского тогда пришлось собирать подписи, и они без труда прошли проверки и смогли зарегистрироваться, тогда как подписи оппозиционерки, которая шла на выборы по этому же округу, не приняли. Из этого можно сделать вывод, что эти двое пользовались какой-то административной поддержкой.

    — Это домыслы. Если у кандидата подписи достоверные, его регистрировали, если нет — то он получал отказ. Я слышал, что некоторые кандидаты даже офисы создавали по изготовлению фальшивых подписей. Но экспертизу проводили независимые специалисты из правоохранительных органов. Их сложно обмануть.

    — Если в этой части нарушений не было, то какие были и что будете исправлять, будучи на посту председателя горизбиркома?

    — Не хочу повторять то, что было сказано предшественниками. Да и я не знаю подробностей тех выборов и не понимаю, какие там были проблемы. Так как это не было предметом моей деятельности, глубокий анализ только предстоит сделать сейчас.

    — Вы ведь были политическим вице-губернатором?

    — Тогда я был главой района, выборов я касался только отчасти — мы содействовали работе избирательных комиссий. Разбором жалоб я не занимался.

    — Как же вы будете работать в дальнейшем, если не разбирали предыдущие проблемы?

    — Мы обязательно проведём такой анализ. У меня есть позиция Центральной избирательной комиссии. Есть достаточно большой анализ того, что нужно сделать.

    — После заседания сегодня вы сказали, что в прошлые выборы часть кандидатов использовали «жалобные» технологии для самопиара. Можете конкретизировать, о ком идёт речь?

    — Я не буду называть, но так или иначе технологии такие были, да. Очень надеюсь, что это будет минимизировано в дальнейшем, и у нас есть понимание, как это делать. Кандидаты хотели заявить о себе через мнимые нарушения, которые тиражировались СМИ, чтобы повысить свою узнаваемость и заявить о себе с учетом трехдневного голосования.

    — То есть по факту нарушений не было? Это просто раздутые газетные байки?

    — Ещё раз: я не буду говорить, были нарушения или нет. Этот анализ был сделан предыдущим составом комиссии. Но в Центральном районе, где я работал, кандидаты эту технологию активно использовали.

    — Электронное голосование будет в Петербурге?

    — На довыборах, которые мы проведём в этом году, его не будет. Нужен слишком большой объём средств, чтобы его организовать, чтобы всего лишь в 17 муниципалитетах провести довыборы. Ближе к 2024 году примем решение о том, внедрять или нет. Электронное голосование сейчас внедряется в небольших субъектах, в таком мегаполисе, как Петербург, нужна очень серьёзная подготовка.

    — Элла Памфилова на заседании ЦИКа говорила, что довольно давно добивалась вашего прихода на этот пост и вела переговоры с губернатором города. Расскажите, пожалуйста, как это происходило?

    — Я в этом участия не принимал. и мне об этом было неизвестно, не знаю, как это было.

    — А как вы узнали о том, что вас ждёт такая работа?

    — Я оставлю это в секрете.

    — Какие пожелания вам высказывали в ЦИКе, каких изменений от вас ждут?

    — Если одним словом — дисциплина. В избирательных комиссиях работают очень опытные люди, но есть моменты, которые требуют улучшения.

    — По вашей информации, до 2024 года помимо муниципальных довыборов запланированы ли ещё какие-нибудь выборы или референдумы?

    — У меня нет такой информации. Весной и осенью 2024 года планируются избирательные кампании по выборам президента и губернатора, муниципальные выборы. О планах их передвигать мне неизвестно.

    — Выборы в городе в нынешней ситуации вообще возможны? Одни потенциальные кандидаты уехали из страны, других — посадили.

    — Конечно, возможны. Думаю, что кандидатов будет много и от разных партий, оппозиционных в том числе. Политический ландшафт Петербурга с отъездом нескольких персон, с моей точки зрения, не изменился.

    Беседовала Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

    Фото: Александр Коряков/«Коммерсантъ»

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