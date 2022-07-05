Источник «Фонтанки»: Призыв хоккеиста Федотова не связан с покупкой военного билета

История с уходом в армию хоккеиста Ивана Федотова развернулась с неожиданной стороны — якобы спортсмен отправился отдать долг Родине за купленный военник, сообщает в своем телеграмм-канале Baza . Как пишет издание со ссылкой на свой источник, скандал с вратарем ЦСКА Федотовым может быть связан с задержанием «бывшего полицейского Фарита Самигуллина». Самигуллина задержали еще 20 апреля: как полагают следователи, за взятку он помогал студентам вузов доставать военные билеты.

Источник «Фонтанки» в СК по республике Башкортостан, следователи которого занимаются расследованием уголовного дела против Самигуллина, причастность Ивана Федотова к покупке военного билета не подтвердили.

«Может, еще дополнительные эпизоды появятся, пока такой информации нет», — подчеркнул собеседник издания.



Более того, другой источник издания в полиции отметил, что никакого отношения к силовым структурам Фарит Самигуллин не имеет.



«Самигуллин никогда не работал ни в полиции, ни в ГИБДД», — сообщил собеседник «Фонтанки».

