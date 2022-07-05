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    Источник «Фонтанки»: Призыв хоккеиста Федотова не связан с покупкой военного билета

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    История с уходом в армию хоккеиста Ивана Федотова развернулась с неожиданной стороны — якобы спортсмен отправился отдать долг Родине за купленный военник, сообщает в своем телеграмм-канале Baza. Как пишет издание со ссылкой на свой источник, скандал с вратарем ЦСКА Федотовым может быть связан с задержанием «бывшего полицейского Фарита Самигуллина». Самигуллина задержали еще 20 апреля: как полагают следователи, за взятку он помогал студентам вузов доставать военные билеты.

    Источник «Фонтанки» в СК по республике Башкортостан, следователи которого занимаются расследованием уголовного дела против Самигуллина, причастность Ивана Федотова к покупке военного билета не подтвердили.

    «Может, еще дополнительные эпизоды появятся, пока такой информации нет», — подчеркнул собеседник издания.

    Более того, другой источник издания в полиции отметил, что никакого отношения к силовым структурам Фарит Самигуллин не имеет.

    «Самигуллин никогда не работал ни в полиции, ни в ГИБДД», — сообщил собеседник «Фонтанки».

    1 июля в Петербурге сотрудники уголовного розыска встретили Ивана Федотова (как уклониста от армии) у ледовой арены в Купчино и доставили в военкомат. Из военкомата его увезли на скорой в военный госпиталь. К 4 июля стало известно, что Федотов находится в Северодвинске (Архангельская область), где располагается 907-й учебный центр главкомата Военно-морского флота.

    Иван Федотов — 25-летний вратарь сборной России по хоккею из ЦСКА, лучший вратарь КХЛ, обладатель Кубка Гагарина.

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