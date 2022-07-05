«Аллегро» не поедет. Поезда между Россией и Финляндией не начнут ходить после снятия ограничений

Поезд Allegro не начнет ходить между Петербургом и Хельсинки после снятия ограничений на пересечение границы. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе финской железнодорожной компании VR 5 июля.
«В настоящее время VR не планирует возобновлять движение поездов Allegro. Снятие этих ограничений не повлияет на приостановку обслуживания Allegro», — сообщили там.
Правительство Финляндии с 30 июня отменило коронавирусные ограничения на въезд граждан третьих стран. Россия со своей стороны снимает ковидные запреты на пересечение сухопутной границы с 15 июля. Это означает, что жители РФ смогут выезжать абсолютно в любые страны, а иностранцы — приезжать в нашу страну (правда, им понадобится ПЦР).
«Аллегро» — это бренд совместной услуги двух национальных перевозчиков, российского ОАО РЖД и финского VR. Ежедневные поезда между Петербургом и Хельсинки начали ходить в декабре 2010 года. В 2020 году сообщение было прервано из-за пандемии коронавируса. Оно возобновилось лишь в декабре 2021 года с частотой два рейса в день. В начале марта 2022 года были анонсированы планы увеличить частоту до трёх поездов в день. Однако 24 марта финские власти решили, что дальнейшее использование состава нецелесообразно. Сообщение между Петербургом и Хельсинки было прервано 27 марта.