«Аллегро» не поедет. Поезда между Россией и Финляндией не начнут ходить после снятия ограничений

Поезд Allegro не начнет ходить между Петербургом и Хельсинки после снятия ограничений на пересечение границы. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе финской железнодорожной компании VR 5 июля.

«В настоящее время VR не планирует возобновлять движение поездов Allegro. Снятие этих ограничений не повлияет на приостановку обслуживания Allegro», — сообщили там.



Правительство Финляндии с 30 июня отменило коронавирусные ограничения на въезд граждан третьих стран. Россия со своей стороны снимает ковидные запреты на пересечение сухопутной границы с 15 июля. Это означает, что жители РФ смогут выезжать абсолютно в любые страны, а иностранцы — приезжать в нашу страну (правда, им понадобится ПЦР).

