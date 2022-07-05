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    Москвич страдал из-за закрытия McDonald’s, но не смог отстоять в суде свой заказ

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    Москвич не смог заказать еду из McDonald’s и обратился в суд, поскольку испытал нравственные страдания. Впрочем, этот аргумент никого не убедил.

    Мужчина часто пользовался услугами сети и накопил немало бонусных баллов, но в марте не смог сделать заказ на сайте. Он просил признать отказ его обслуживать незаконным, рассказали 5 июля РИА Новости в пресс-службе Бутырского суда Москвы.

    Иск отклонили. Во-первых, McDonald’s заранее предупредил клиентов об уходе, а во-вторых, договор с москвичом не заключали, а информация на сайте офертой считаться не может.

    Сеть McDonald’s временно закрыла корпоративные рестораны в России из-за событий на Украине 14 марта. Компания пообещала сохранить сотрудников и продолжить платить им зарплаты. «Фонтанка» вспоминала историю появления американского фастфуда в городах России, а читатели рассказывали о своем первом знакомстве с ним.

    После закрытия McDonald’s работу в России продолжили рестораны, управляемые по франшизе компаниями ООО «Развитие Рост», ООО «ГиД», ООО «Региональная сеть предприятий питания» (или ООО СПП). В середине мая компания заявила о решении продать бизнес в России. Наиболее вероятным покупателем источники «Фонтанки» называли одного из российских франчайзи, в частности владельца ООО «ГиД» Александра Говора. Именно ему в результате и перешла сеть.

    Компания забрала с собой бренд и связанные с ним названия блюд. После перерыва первый ресторан сети под новым названием «Вкусно — и точка» открылся на Пушкинской площади в Москве, а затем и в Петербурге, на Каменноостровском проспекте. У него новый логотип, а из меню исчезли сэндвичи «Биг Мак», «Биг Тейсти» и мороженое «Макфлури».

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