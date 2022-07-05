Москвич страдал из-за закрытия McDonald’s, но не смог отстоять в суде свой заказ

Москвич не смог заказать еду из McDonald’s и обратился в суд, поскольку испытал нравственные страдания. Впрочем, этот аргумент никого не убедил.



Мужчина часто пользовался услугами сети и накопил немало бонусных баллов, но в марте не смог сделать заказ на сайте. Он просил признать отказ его обслуживать незаконным, рассказали 5 июля РИА Новости в пресс-службе Бутырского суда Москвы.



Иск отклонили. Во-первых, McDonald’s заранее предупредил клиентов об уходе, а во-вторых, договор с москвичом не заключали, а информация на сайте офертой считаться не может.

