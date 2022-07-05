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    Песков на вопрос о базе НАТО: Безопасность обеспечивается, в том числе на границе с Финляндией

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    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с журналистами 5 июля ответил на вопрос, идёт ли подготовка на случай возможного размещения базы НАТО в Финляндии рядом с российской границей. Работа по обеспечению безопасности России ведётся, в том числе на границе с Финляндией, — так, по данным ТАСС, сказал Песков.

    «Такие варианты прорабатываются не в Кремле, а в Министерстве обороны. Соответствующие планы там есть, работа ведется по обеспечению нашей безопасности», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

    5 июля главы МИД Финляндии и Швеции на официальной церемонии в штаб-квартире НАТО подписали протоколы о вступлении в альянс. 29 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет зеркально отвечать в том случае, если военная инфраструктура НАТО будет размещена в Швеции и Финляндии.

    В выходные иностранные СМИ писали, что мэр финского города Лаппенранта, расположенного в 20 километрах от Ленобласти, Киммо Ярву рассказал об идее разместить базу НАТО на территории аэропорта в Южной Карелии. Российские политики не стали тянуть с ответными высказываниями.

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