Песков на вопрос о базе НАТО: Безопасность обеспечивается, в том числе на границе с Финляндией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с журналистами 5 июля ответил на вопрос, идёт ли подготовка на случай возможного размещения базы НАТО в Финляндии рядом с российской границей. Работа по обеспечению безопасности России ведётся, в том числе на границе с Финляндией, — так, по данным ТАСС, сказал Песков.

«Такие варианты прорабатываются не в Кремле, а в Министерстве обороны. Соответствующие планы там есть, работа ведется по обеспечению нашей безопасности», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

