Мэр Лаппенранты предложил разместить базу НАТО у границы с Россией

«Непонятно, каким образом размещение базы НАТО скажется на безопасности Финляндии. Зачем им это надо? Разве они чувствуют какие-то угрозы со стороны России? Нет», — заявил радиостанции «Говорит Москва» первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Представители российских властей 3 июля комментируют идею размещения базы НАТО менее чем в 100 километрах от российского Выборга в Южной Карелии, которую якобы высказал мэр финского города Лаппенранта Киммо Ярву.

Как пишет портал Nextpress , глава Лаппенранты (город находится в 20 км от границы с Ленобластью) рассказал, что, по его сведениям, в качестве места для размещения базы рассматривался аэропорт в Южной Карелии. Дать более развернутый комментарий на этот счет Киммо Ярву отказался, сославшись на то, что не является экспертом в этом вопросе. В то же время министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что, по его мнению, необходимости размещать в Суоми инфраструктуру НАТО немедленно необходимости нет.

Джабаров назвал слова Ярву глупой манипуляцией: «Если Финляндия или Швеция будут размещать у наших границ вооружение и базы НАТО, то ответ будет жёстким и адекватным. <...> Но я думаю, что мудрый народ Финляндии поймёт, что их подталкивают к шагам, которые невыгодны самим этим странам. И я думаю, что мэр этого городка совершил глупость, когда сделал такое заявление».



Финляндия и Швеция получили приглашение вступить в НАТО 29 июня. Протокол о вступлении двух скандинавских стран в Североатлантический альянс планируется подписать 5 июля.

