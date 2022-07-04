    Пробки

    2/10

    usd55.09eur57.18
    ТЕМА ДНЯ

    Едем в Финляндию

    Россия открывает границыВ армию поневолеКак получить шенгенОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    С начала лета в Ленобласти утонули двое детей и 11 взрослых

    722
    обсудить

    В Ленинградской области с 1 июня по 4 июля утонули 13 человек, в том числе 2 несовершеннолетних. Об этом сообщает региональная аварийно-спасательная служба.

    «На патрулируемых нами объектах утонувших нет», — отмечается в сообщении.

    За неделю с 27 июня по 3 июля поисково-спасательные подразделения службы 18 раз привлекались к поисково-спасательным работам на водных объектах. Им удалось спасти четверых. Шесть человек погибли.

    В воскресенье, 4 июля, «Фонтанка» несколько раз сообщала о трагических происшествиях. Под вечер в Петербурге утонули двое мужчин. В полукилометре от Волховсой ГЭС нашли погибшую женщину. Двухлетний мальчик утонул в карьере во Всеволожском районе, пока его родители спали в палатке. Около деревни Мяглово трое мужчин ушли под воду вместе с машиной, выбраться не смогли.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    Комментарии
    0

    Новости компаний

    close
    close