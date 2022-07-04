С начала лета в Ленобласти утонули двое детей и 11 взрослых

В Ленинградской области с 1 июня по 4 июля утонули 13 человек, в том числе 2 несовершеннолетних. Об этом сообщает региональная аварийно-спасательная служба.



«На патрулируемых нами объектах утонувших нет», — отмечается в сообщении.



За неделю с 27 июня по 3 июля поисково-спасательные подразделения службы 18 раз привлекались к поисково-спасательным работам на водных объектах. Им удалось спасти четверых. Шесть человек погибли.



В воскресенье, 4 июля, «Фонтанка» несколько раз сообщала о трагических происшествиях. Под вечер в Петербурге утонули двое мужчин. В полукилометре от Волховсой ГЭС нашли погибшую женщину. Двухлетний мальчик утонул в карьере во Всеволожском районе, пока его родители спали в палатке. Около деревни Мяглово трое мужчин ушли под воду вместе с машиной, выбраться не смогли.

