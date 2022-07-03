Двухлетний мальчик утонул в карьере под Петербургом, пока его родители спали в палатке

Выезд семьи на природу обернулся трагедией во Всеволожском районе Ленобласти. Пока все спали, маленький мальчик выбрался из палатки и пошел посмотреть на воду.
Как сообщает 3 июля 47news, о ЧП на карьере «Запстрой» у деревни Лесколово стало известно вчера около восьми утра. К водоему семья (мама, папа, 6-летняя дочь и мальчик, которому скоро должно было исполниться два года) приехали в пятницу. Поставили палатку. Взрослые заснули в два ночи, а когда в восемь встали, то обнаружили, что сына рядом нет.
Его тело они нашли в воде у берега. Реанимационные мероприятия не помогли.
Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК — «причинение смерти по неосторожности».