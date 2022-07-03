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    «Ауди» под Петербургом утонула в карьере, погибли трое

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    Смертельное ДТП произошло минувшей ночью во Всеволожском районе Ленинградской области.

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    Как сообщает Аварийно-спасательная служба ЛО, 3 июля около деревни Мяглово, что рядом с Мурманским шоссе, легковая машина съехала в карьер. На фотографиях видно, что она почти полностью ушла под воду вверх колёсами. На месте скончались трое мужчин. Их тела деблокировали сотрудники поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга и передали сотрудникам полиции

    По предварительным данным, пишет 47news, погибли мужчины 30–35 лет, их личности устанавливаются. Утонувший автомобиль — «Ауди».

    Фото:
    Аварийно-спасательная служба ЛО

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