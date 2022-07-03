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    Двух утопленников вытащили из водоёмов Петербурга за день

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    Статистика смертей на воде в Петербурге пополнилась в воскресенье, 3 июля.

    Тело мужчины принесло течением реки Охта к мосту Красный Судостроитель. Как стало известно «Фонтанке», оно зацепилось за корягу, и его увидели проходившие мимо люди около восьми вечера. Спасатели извлекли тело на берег. Сейчас на месте работает следственный комитет. По предварительной информации, на теле нашли повреждения, предположительно, от винтов.

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    Второе ЧП произошло на Безымянном озере около девяти вечера. Мужчина ушёл купаться и из воды не вышел. Его тело также доставили на берег спасатели. Очевидцы публикуют фотографии в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте»

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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    27568698204 Июл 2022 в 00:46
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ш.е н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .г.о.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.о.з.н.а.н.и.е, т.а.к к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то с.и.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е..д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.н.е.е Х.р.а.ни Вас Господь и большое человеческое спасибо.

    Номер моей к.а.р.ты : 4-2-7-9 3-8-0-6 3-9-5-1 2278
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