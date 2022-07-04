РИА Новости сообщает о падении, предположительно, беспилотника на дом в Ростовской области

На частный дом в Ростовской области рухнул, предположительно, беспилотник, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник. Это произошло вечером 4 июля в городе Таганрог, расположенном рядом с границей с Украиной на Азовском море.

«Дом загорелся в частном секторе на 15 Новом переулке. Все службы там работают. Рядом обнаружены обломки, предположительно, беспилотника, который в него попал», — сказал собеседник агентства.