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    РИА Новости сообщает о падении, предположительно, беспилотника на дом в Ростовской области

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    На частный дом в Ростовской области рухнул, предположительно, беспилотник, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник. Это произошло вечером 4 июля в городе Таганрог, расположенном рядом с границей с Украиной на Азовском море.

    «Дом загорелся в частном секторе на 15 Новом переулке. Все службы там работают. Рядом обнаружены обломки, предположительно, беспилотника, который в него попал», — сказал собеседник агентства.

    Кроме того, агентство цитирует областное ГУ МЧС. По данным ведомства, пожар в частном двухэтажном доме в 15-м Новом переулке начался около 17:40. Огонь охватил 70 квадратных метров кровли. Никто не пострадал. Пожар потушили в 18:30.

    3 июля, по данным Минобороны, ракеты были сбиты над Белгородом и Курском, в жилые кварталы упали обломки. В Белгороде есть погибшие, раненые и пропавшие без вести.

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