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    После обстрела Белгорода без вести пропали двое, в том числе ребенок

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    По факту обстрела украинскими военными Курска и Белгорода возбуждено уголовное дело. Как сообщают в Главном управлении Следственного комитета РФ 3 июля, ведомство намерено установить, кто именно из украинских силовиков причастен к этому.

    Уголовное дело возбуждено по статье 105, часть 2, по статье 30, часть 3 (убийство и покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору).

    По данным Следственного комитета, погибли три человека, двое пропали без вести, в том числе один ребенок, четыре мирных жителя ранены, в том числе ребенок, повреждены 39 частных и 11 многоквартирных домов, полностью разрушено 1 домовладение.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщал о гибели в результате обстрела города четверых человек, трое из которых были беженцами из Харькова. По данным белгородских властей, повреждения получил 21 многоквартирный и 40 частных домов.

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