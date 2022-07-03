В Петербурге продлили четвёртый класс пожарной опасности и «оранжевый» уровень

Уровень пожарной опасности четвёртого класса и «оранжевый» уровень погодной опасности в Петербурге продлён до полуночи вторника, 5 июля. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба губернатора.
«По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт Петербурга до 00 часов 5 июля продлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Объявлена пожарная опасность — четвертого класса. В городе сохранятся очень жаркая и сухая погода», — говорится в сообщении.
«Оранжевый» считается третьим уровнем погодной опасности, при которой вероятны стихийные бедствия.
ГУ МЧС по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС» предупреждает, что 4 июля в регионе ожидаются грозы с порывистым ветром при температуре местами до плюс 30 градусов. 5 июля — ливни и грозы при плюс 28.
В понедельник в большинстве районов Ленинградской области сохранится 4-й класс пожароопасности.
В последние дни в Петербурге, Ленобласти и соседних регионах очень много пожаров, даже на кладбище. В Псковской области полностью сгорел дом-музей Римского-Корсакова.