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    В Петербурге продлили четвёртый класс пожарной опасности и «оранжевый» уровень

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    Уровень пожарной опасности четвёртого класса и «оранжевый» уровень погодной опасности в Петербурге продлён до полуночи вторника, 5 июля. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба губернатора.

    Ночной пожар в СНТ «Спутник» у станции Корнево во Всеволожском районе Ленобласти. Кадр из видео телеграм-канала <a href="https://t.me/Megapolisonline/77714" class="_ io-leave-page" target="_blank">«Мегаполис»</a>
    Ночной пожар в СНТ «Спутник» у станции Корнево во Всеволожском районе Ленобласти. Кадр из видео телеграм-канала «Мегаполис»
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    «По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт Петербурга до 00 часов 5 июля продлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Объявлена пожарная опасность — четвертого класса. В городе сохранятся очень жаркая и сухая погода», — говорится в сообщении.

    «Оранжевый» считается третьим уровнем погодной опасности, при которой вероятны стихийные бедствия.

    ГУ МЧС по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС» предупреждает, что 4 июля в регионе ожидаются грозы с порывистым ветром при температуре местами до плюс 30 градусов. 5 июля — ливни и грозы при плюс 28.

    В понедельник в большинстве районов Ленинградской области сохранится 4-й класс пожароопасности.

    В последние дни в Петербурге, Ленобласти и соседних регионах очень много пожаров, даже на кладбище. В Псковской области полностью сгорел дом-музей Римского-Корсакова.

    Ночной пожар в СНТ «Спутник» у станции Корнево во Всеволожском районе Ленобласти. Кадр из видео телеграм-канала <a href="https://t.me/Megapolisonline/77714" class="_ io-leave-page" target="_blank">«Мегаполис»</a>
    Ночной пожар в СНТ «Спутник» у станции Корнево во Всеволожском районе Ленобласти. Кадр из видео телеграм-канала «Мегаполис»

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