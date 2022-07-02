Огонь уничтожил дом-музей Римского-Корсакова. Спасли только часть экспонатов

Дом-музей Римского-Корсакова, расположенный в Плюсском районе Псковской области, сгорел полностью.
По данным областного ГУ МЧС, вызов в деревню Любенск поступил 2 июля в 18:24. Работали 9 единиц техники и 21 человек.
ПАИ пишет, что из музея успели вынести некоторые экспонаты, но здание спасти не удалось. Тушение продолжается.
РИА Новости со ссылкой на МЧС передаёт, что пострадавших нет, возгорание уже локализовано, спасена половина всех экспонатов.
«Из музея эвакуированы следующие материальные ценности: подлинный серебряный стаканчик, подлинное золотое перо, мебель, книги, журналы и стеллажи, что составило, предварительно, 50% всех материальных ценностей, находящихся в музее», — цитирует ТАСС сообщение пожарных.
Как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, музей загорелся, предположительно, из-за неосторожности строителей: они перекрывали кровлю усадьбы, используя открытый огонь.