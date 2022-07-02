Сильный пожар в Псковской области: горит усадьба Римского-Корсакова

В Псковской области спасают музей-заповедник Римского-Корсакова, расположенный в деревне Любенск Плюсского района. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Ведерников.
2 июля музей загорелся, по предварительным данным, из-за неосторожности строителей. Они перекрывали кровлю усадьбы, используя открытый огонь. Фотографии пожара демонстрируют его серьёзность.
«Все необходимые силы и средства для тушения уже на месте. Тем не менее пламя очень быстро распространилось по зданию. Уже очевидно, что ущерб будет значительный. Это объект культурного наследия федерального значения. Вместе с коллегами из правительства сделаем всё возможное, чтобы восстановить усадьбу», - написал губернатора в своём телеграм-канале.
В Псковской области, как и в Петербурге, очень жарко, почти 30 градусов. В Петербурге в таких условиях объявили пожарную опасность четвёртого класса и «оранжевый» уровень погодной опасности.