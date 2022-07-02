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    Сильный пожар в Псковской области: горит усадьба Римского-Корсакова

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    10 комментариев
    Фото: губернатор Псковской области Михаил Ведерников
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    В Псковской области спасают музей-заповедник Римского-Корсакова, расположенный в деревне Любенск Плюсского района. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Ведерников.

    2 июля музей загорелся, по предварительным данным, из-за неосторожности строителей. Они перекрывали кровлю усадьбы, используя открытый огонь. Фотографии пожара демонстрируют его серьёзность.

    «Все необходимые силы и средства для тушения уже на месте. Тем не менее пламя очень быстро распространилось по зданию. Уже очевидно, что ущерб будет значительный. Это объект культурного наследия федерального значения. Вместе с коллегами из правительства сделаем всё возможное, чтобы восстановить усадьбу», - написал губернатора в своём телеграм-канале.

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    В Псковской области, как и в Петербурге, очень жарко, почти 30 градусов. В Петербурге в таких условиях объявили пожарную опасность четвёртого класса и «оранжевый» уровень погодной опасности.

    Фото: губернатор Псковской области Михаил Ведерников

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    Комментарии 10

    pavas02 Июл 2022 в 22:24
    Председатель КГИОПа, наверное, сейчас переживает: ах, почему в Петербурге так мало деревянных памятников, а большинство кирпичные и крепкие?
    +0-0
    Безработный из Твери02 Июл 2022 в 22:23
    Строители из самой ближней Азии не в курсе были просто. Думали очередную хибару под халтурку кроят. А тут вон че - всемирное наследие.
    +0-0
    Милая +02 Июл 2022 в 22:07
    Под суд за уголовное преступление по уничтожению ОКН!
    +0-0
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    Комментарии
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