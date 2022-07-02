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    Пожарная опасность четвёртого класса и «оранжевый» уровень объявлены в Петербурге

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    Вслед за Москвой «оранжевый» уровень погодной опасности объявили и в Петербурге.

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    «По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт-Петербурга до 01 часа 4 июля объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Пожарная опасность — четвертого класса. В городе сохраняется очень жаркая погода», — сообщает 2 июля пресс-служба губернатора.

    «Оранжевый» — третий уровень погодной опасности, означающий опасную погоду, при которой возрастает вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

    Ранее сообщалось, что «жёлтый» уровень погодной опасности в Петербурге продлили до понедельника, а в Москве объявили «оранжевый».

    Жара в Северной столице сегодня поставила рекорд, побив показатель 2011 года. Температура повышалась до 31,8 градуса.

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