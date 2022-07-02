Пожарная опасность четвёртого класса и «оранжевый» уровень объявлены в Петербурге

Вслед за Москвой «оранжевый» уровень погодной опасности объявили и в Петербурге.
«По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт-Петербурга до 01 часа 4 июля объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Пожарная опасность — четвертого класса. В городе сохраняется очень жаркая погода», — сообщает 2 июля пресс-служба губернатора.
«Оранжевый» — третий уровень погодной опасности, означающий опасную погоду, при которой возрастает вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.
Ранее сообщалось, что «жёлтый» уровень погодной опасности в Петербурге продлили до понедельника, а в Москве объявили «оранжевый».
Жара в Северной столице сегодня поставила рекорд, побив показатель 2011 года. Температура повышалась до 31,8 градуса.