«Жёлтый» уровень опасности в Петербурге продлили до понедельника

«Жёлтый» уровень погодной опасности в Петербурге сохранится до понедельника. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба городской администрации.
Причина — жаркая погода в выходные, Росгидрометцентр обещает (как уже писала «Фонтанка») до 30 градусов.
«2 июля с 12:00 до 18:00 объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Также из-за жаркой погоды с 10:00 2 июля до 10:00 4 июля объявлен «желтый» уровень пожарной опасности. Просим жителей и гостей города проявлять особую осторожность», — отмечается в сообщении.
В Москве тоже жара — 30–32 градуса, там объявлен «оранжевый» уровень опасности.
Тысячи петербуржцев в субботу утром отправились за город. Особенно сильная нагрузка — на северные направления: к Финскому заливу, на Карельский перешеек и к Ладоге. Очень много людей на Финляндском вокзале, на выезде из города автомобильные пробки.