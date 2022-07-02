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    «Жёлтый» уровень опасности в Петербурге продлили до понедельника

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    «Жёлтый» уровень погодной опасности в Петербурге сохранится до понедельника. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба городской администрации.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Причина — жаркая погода в выходные, Росгидрометцентр обещает (как уже писала «Фонтанка») до 30 градусов.

    «2 июля с 12:00 до 18:00 объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Также из-за жаркой погоды с 10:00 2 июля до 10:00 4 июля объявлен «желтый» уровень пожарной опасности. Просим жителей и гостей города проявлять особую осторожность», — отмечается в сообщении.

    В Москве тоже жара — 30–32 градуса, там объявлен «оранжевый» уровень опасности.

    Тысячи петербуржцев в субботу утром отправились за город. Особенно сильная нагрузка — на северные направления: к Финскому заливу, на Карельский перешеек и к Ладоге. Очень много людей на Финляндском вокзале, на выезде из города автомобильные пробки.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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