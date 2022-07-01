Пассажир, бегавший с ножом по петербургскому метро, затормозил в суде

Полиция завершила расследование уголовного дела о хулиганской выходке на станции метро «Комендантский проспект». Беспокойный гость из Самарской области размахивал ножом, пока не получил по голове от десантника из народа.
О завершении расследования «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 1 июля. Обвинение предъявлено 34-летнему Дмитрию из Тольятти. Апрельским вечером его могли наблюдать пассажиры «Комендантского проспекта». Мужчина поигрывал ножом, делал выпады в сторону сотрудников метро и скандалил.
Метким броском сумки его обезвредил десантник из Ленинградской области, его приём попал на видео.
В полиции уточнили, что дебошир угрожал применением насилия в отношении граждан, игнорировал требования сотрудников метро и блокировал работу подземки, обещая работникам физическую расправу.
Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве. Максимальная санкция — семь лет лишения свободы. Материалы переданы в Приморский районный суд, обвиняемый готовится к процессу в следственном изоляторе.