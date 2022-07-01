    Пробки

    4/10

    usd53.77eur56.36
    Как получить шенгенЧто изменится с 1-го июляКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Пассажир, бегавший с ножом по петербургскому метро, затормозил в суде

    1372
    2 комментария

    Полиция завершила расследование уголовного дела о хулиганской выходке на станции метро «Комендантский проспект». Беспокойный гость из Самарской области размахивал ножом, пока не получил по голове от десантника из народа.

    О завершении расследования «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 1 июля. Обвинение предъявлено 34-летнему Дмитрию из Тольятти. Апрельским вечером его могли наблюдать пассажиры «Комендантского проспекта». Мужчина поигрывал ножом, делал выпады в сторону сотрудников метро и скандалил.

    Метким броском сумки его обезвредил десантник из Ленинградской области, его приём попал на видео.

    В полиции уточнили, что дебошир угрожал применением насилия в отношении граждан, игнорировал требования сотрудников метро и блокировал работу подземки, обещая работникам физическую расправу.

    Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве. Максимальная санкция — семь лет лишения свободы. Материалы переданы в Приморский районный суд, обвиняемый готовится к процессу в следственном изоляторе.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 2

    ProstoZloy01 Июл 2022 в 19:41
    Что-то я не помню, чтобы правила метрополитена запрещали бегать с ножом. Гадать, продавать, просить милостыню, вонять и ездить на роликах запретили, а бегать с ножом - нет.
    +0-0
    hal900001 Июл 2022 в 19:32
    так а че он махал то??..просто так чтоли..он вроде без сумки..без рюкзака..вот меня например..когда куда нибудь опаздываю обязательно захотят проверить..и причем подольше..как будто специально..поэтому в такой ситуации конеЧно хочет агрессировать..а бывает неспешишь никуда..и никто не остановит..они специально чтоли тех кто спешит тормозят..чтоб понервировать??..
    +0-0
    читать все комментариидобавить комментарий
    Комментарии
    2

    Новости компаний

    close
    close