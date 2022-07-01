Пассажир, бегавший с ножом по петербургскому метро, затормозил в суде

Полиция завершила расследование уголовного дела о хулиганской выходке на станции метро «Комендантский проспект». Беспокойный гость из Самарской области размахивал ножом, пока не получил по голове от десантника из народа.



О завершении расследования «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 1 июля. Обвинение предъявлено 34-летнему Дмитрию из Тольятти. Апрельским вечером его могли наблюдать пассажиры «Комендантского проспекта». Мужчина поигрывал ножом, делал выпады в сторону сотрудников метро и скандалил.

