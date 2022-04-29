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    Размахивавшего ножом в петербургском метро ждут в психбольнице. Его обезвредили метким броском и скотчем

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    7 комментариев

    Эффектное задержание вооружённого ножом мужчины запечатлели на видео в метро Петербурга 28 апреля. Из полиции его повезут в психиатрическую больницу.

    Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, информация о мужчине, который размахивает ножом в вестибюле станции «Комендантский проспект», поступила в дежурную часть полиции Приморского района незадолго до восьми часов вечера.

    В отдел увезли 34-летнего Дмитрия, лезвие изъято. Состояние задержанного оказалось таким, что для него вызвали скорую психиатрическую помощь.

    Видеозапись его эскапады опубликовал портал «Мегаполис». На кадрах видно, как мужчина демонстративно поигрывает ножом, а потом делает выпад в сторону сотрудника метро. Почти сразу после этого один из пассажиров ударом сумки укладывает его на пол. На помощь ему тут же бросаются трое сотрудников службы безопасности и горожане. Полиции дебошир, судя по видео, достался со связанными скотчем руками.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

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    Комментарии (7)

    Денеб
    Патриот... с вероятностью 0.92.....согласно ВЦИОМ,,,,,,
    Леонтий
    А что,отлично задержали,не избили, все ок.Врачи помогут,ему самому легче станет.Я всегда считал, что у наших людей с самоорганизацией в критической ситуации очень хорошо.Но полиция, которой нет в метро,это непонятно.Метро вообще охраняют?А если террорист в метро придет?Террориста тоже голыми руками ловить и скотчем склеивать?
    259759661
    а помогут ему так что он потом себя обслуживать не сможет если какая то тварь обвинит,которая его может и подставила,чувство как будто вырвали его из какого то уютного течения жизни,пусть сначала расскажет после успокоительных как и что,и не надо так играть на чужих чувствах упыри редакторы,то кто вас просил так язвенно рисовать свои заголовки? кровь бурлит? настроение хлещет на чужом горе?
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