Размахивавшего ножом в петербургском метро ждут в психбольнице. Его обезвредили метким броском и скотчем

Эффектное задержание вооружённого ножом мужчины запечатлели на видео в метро Петербурга 28 апреля. Из полиции его повезут в психиатрическую больницу.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, информация о мужчине, который размахивает ножом в вестибюле станции «Комендантский проспект», поступила в дежурную часть полиции Приморского района незадолго до восьми часов вечера.



В отдел увезли 34-летнего Дмитрия, лезвие изъято. Состояние задержанного оказалось таким, что для него вызвали скорую психиатрическую помощь.

Видеозапись его эскапады опубликовал портал «Мегаполис». На кадрах видно, как мужчина демонстративно поигрывает ножом, а потом делает выпад в сторону сотрудника метро. Почти сразу после этого один из пассажиров ударом сумки укладывает его на пол. На помощь ему тут же бросаются трое сотрудников службы безопасности и горожане. Полиции дебошир, судя по видео, достался со связанными скотчем руками.