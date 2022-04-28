«Бегал с ножом и бросался». В петербургском метро ловили агрессивного пассажира

Размеренную работу петербургского метро рвался нарушить беспокойный мужчина с недобрыми намерениями. Разгуляться ему не дали сотрудники службы безопасности, да и пассажиры оказались не робкого десятка.

О происшествии на станции «Комендантский проспект» «Фонтанке» 28 апреля сообщил читатель. Он застал развязку, когда в вестибюле пассажиры и сотрудники метро скрутили нарушителя спокойствия и уложили его на пол.



«Предположительно бегал в вестибюле у турникетов с ножом и бросался», — поделился читатель наблюдениями очевидцев.