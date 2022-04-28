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    «Бегал с ножом и бросался». В петербургском метро ловили агрессивного пассажира

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    4 комментария

    Размеренную работу петербургского метро рвался нарушить беспокойный мужчина с недобрыми намерениями. Разгуляться ему не дали сотрудники службы безопасности, да и пассажиры оказались не робкого десятка.

    О происшествии на станции «Комендантский проспект» «Фонтанке» 28 апреля сообщил читатель. Он застал развязку, когда в вестибюле пассажиры и сотрудники метро скрутили нарушителя спокойствия и уложили его на пол.

    «Предположительно бегал в вестибюле у турникетов с ножом и бросался», — поделился читатель наблюдениями очевидцев.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    В пресс-службе метрополитена подтвердили, что в восьмом часу вечера в наземном вестибюле «Комендантского проспекта» задержали мужчину, угрожавшего окружающим. В руках его мелькало что-то острое.

    «Неадекватный пассажир был задержан и передан сотрудникам полиции», — уточнили в метро.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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    Комментарии (4)

    274569663
    Это Пилат наш, наверное, )))
    Valer_Kulik
    Одет в красные мокасины?
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