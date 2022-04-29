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    Нож. Десант. Подземка. Мастер-класс от Лёхи из Любани

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    9 комментариев
    Фото: Алексея из соцсетей
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    Любанская школа дзюдо показала себя в петербургской подземке. Там размахивал острым и грозил окружающим уверенный в себе молодой. Десантник из Ленобласти показал, как надо.

    47news нашёл того, кто одним махом 28 апреля у турникетов станции метро «Комендантский проспект»» обездвижил буйного с ножом. Тот минут десять сначала толкался с сотрудниками подземки, а потом грозил им острым.

    Богатырём из народа оказался 44-летний предприниматель из Любани Алексей Лосев. На ходу он рассказал нам, как заземлил вооружённого скандалиста и разрядил наэлектризованную обстановку. Обезоруженного и обездвиженного задиру в несколько рук унесли в околоток.

    — Перед вами человек ножом машет, рядом сотрудники метро, а у вас что в голове?

    — Там ещё и женщины с детьми были, за них испугался.

    — У вас вид человека не из пугливых...

    — Тем не менее боязно за них стало.

    «47news»

    На видео — Алексей Лосев угомонил вооруженного у турникетов метро «Комендантский проспект»

    — По технике исполнения: вы ведь не смотрите на противника, а потом удар — и он на полу?

    — Секретный ход. Специально отвлёк его взгляд в сторону. Если бы я смотрел ему в глаза, то он мог бы на меня накинуться. А так — как будто мимо иду. Целенаправленно всё сделал. В итоге обезвредил.

    — И где таким секретным приёмчикам учат?

    — Секретных приёмов нет. Просто прошёл боевую подготовку. Срочником. Чечня. ВДВ.

    «47news»

    Молодой человек с ножом бросается на сотрудников метрополитена и прохожих у турникетов метро «Комендантский проспект».

    — У вас сумка в руках. Такое впечатление, что вы прямо ей ему по голове?

    — Сумка совершенно ни при чём, просто удар хороший. Не сумка — барсетка, документы, ключи, кошелёк. Она на плече висела, я её намотал, чтобы удар посильнее был.

    — Форму поддерживаете как?

    — Спорт давно забросил. Старая школа, навыки после армии. В школе занимался дзюдо и плаваньем, без разрядов. Но в Сельцовской школе (Сельцо — посёлок рядом с Любанью) у меня тренером был Чудаков. Личность известная.

    «47news»

    На видео — начало конфликта у турникетов метро «Комендантский проспект»

    — В Любани, в Сельце дрались?

    — Обычное детство, как у всех. Как поставить себя в подобных ситуациях, немножко представляю.

    — Сейчас чем занимаетесь?

    — Живу в Петербурге. Работаю. В Любани у меня магазин — автозапчасти и стройматериалы. Предприниматель.

    — Дети?

    — Старший — дзюдо занимается, младший ещё нет — ему полтора года.

    — Вы, как буяна угомонили, сразу на эскалатор?

    — Нет, дождался, пока его ремнями скрутят. Убедился, что сотрудники метро его удержат. Смотрю, сотрудники полиции на подходе, ну и поехал.

    — Полиция вас ищет?

    — Жене звонили, наверное, назначат встречу.

    Александр Калинин, 47news.ru

    Фото: Алексея из соцсетей

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    Комментарии (9)

    01011001
    Алексей молодец, применил навыки по назначению. Штатным сторожам - "неуд" за такой кризисменеджмент.
    812
    Каждый раз когда я спрашиваю, для чего платят зарплату чертям, которые стоят перед турникетом в синей форме мне отвечают "для защиты":)
    А еще у них есть рамочки.
    Которые пищат на любые ключи и по этому всем пофиг на их писк.
    NoName1234
    Так, не понял…
    Почему этот Лёха без маски??? И кто его пустил в метро???
    А штраф не хотят ему влепить???
    За в метро и без маски, а ????
    Ну ка
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