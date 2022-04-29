Нож. Десант. Подземка. Мастер-класс от Лёхи из Любани

Фото: Алексея из соцсетей Поделиться Поделиться





Любанская школа дзюдо показала себя в петербургской подземке. Там размахивал острым и грозил окружающим уверенный в себе молодой. Десантник из Ленобласти показал, как надо.

47news нашёл того, кто одним махом 28 апреля у турникетов станции метро «Комендантский проспект»» обездвижил буйного с ножом. Тот минут десять сначала толкался с сотрудниками подземки, а потом грозил им острым.

Богатырём из народа оказался 44-летний предприниматель из Любани Алексей Лосев. На ходу он рассказал нам, как заземлил вооружённого скандалиста и разрядил наэлектризованную обстановку. Обезоруженного и обездвиженного задиру в несколько рук унесли в околоток.



— Перед вами человек ножом машет, рядом сотрудники метро, а у вас что в голове?

— Там ещё и женщины с детьми были, за них испугался.

— У вас вид человека не из пугливых...

— Тем не менее боязно за них стало.



На видео — Алексей Лосев угомонил вооруженного у турникетов метро «Комендантский проспект»

— По технике исполнения: вы ведь не смотрите на противника, а потом удар — и он на полу?

— Секретный ход. Специально отвлёк его взгляд в сторону. Если бы я смотрел ему в глаза, то он мог бы на меня накинуться. А так — как будто мимо иду. Целенаправленно всё сделал. В итоге обезвредил.

— И где таким секретным приёмчикам учат?

— Секретных приёмов нет. Просто прошёл боевую подготовку. Срочником. Чечня. ВДВ.



Молодой человек с ножом бросается на сотрудников метрополитена и прохожих у турникетов метро «Комендантский проспект».

— У вас сумка в руках. Такое впечатление, что вы прямо ей ему по голове?

— Сумка совершенно ни при чём, просто удар хороший. Не сумка — барсетка, документы, ключи, кошелёк. Она на плече висела, я её намотал, чтобы удар посильнее был.



— Форму поддерживаете как?

— Спорт давно забросил. Старая школа, навыки после армии. В школе занимался дзюдо и плаваньем, без разрядов. Но в Сельцовской школе (Сельцо — посёлок рядом с Любанью) у меня тренером был Чудаков. Личность известная.

На видео — начало конфликта у турникетов метро «Комендантский проспект»

— В Любани, в Сельце дрались?

— Обычное детство, как у всех. Как поставить себя в подобных ситуациях, немножко представляю.

— Сейчас чем занимаетесь?

— Живу в Петербурге. Работаю. В Любани у меня магазин — автозапчасти и стройматериалы. Предприниматель.

— Дети?

— Старший — дзюдо занимается, младший ещё нет — ему полтора года.

— Вы, как буяна угомонили, сразу на эскалатор?

— Нет, дождался, пока его ремнями скрутят. Убедился, что сотрудники метро его удержат. Смотрю, сотрудники полиции на подходе, ну и поехал.

— Полиция вас ищет?

— Жене звонили, наверное, назначат встречу.

Александр Калинин, 47news.ru