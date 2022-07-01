Кто такой Владимир Мау: рассказываем об арестованном ректоре РАНХиГС

«Никогда в человеческой истории не было перехода от системы, в которой участие в предпринимательской деятельности было уголовным преступлением, к системе, когда это было как бы провозглашено основным видом хозяйственной деятельности», — Владмимр Мау.
Ректор РАНХиГС Владимир Мау под домашним арестом. Его обвиняют в хищении средств академии. Владимир Мау довольно публичная личность. Лично говорил с Владимиром Путиным, развивал проект «Россия — страна возможностей» и гордился тем, что в РАНХиГС обучились два вице-премьера, 12 федеральных министров и многие другие важные люди.
«История — это классная дама, которая наказывает за не выученные уроки», — его фраза. Владимир Мау славится яркими речами.
Мау стоял у истоков экономических реформ в России, и важнейшая часть его биографии связана с периодом их начала в России в 1990–2000-х.
Дело Мау связано с делами экс-замминистра просвещения Марины Раковой и ректора Шанинки Сергея Зуева. Их обвиняют в мошенничестве с деньгами из бюджета, выделенными на развитие образования.