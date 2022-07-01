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    Кто такой Владимир Мау: рассказываем об арестованном ректоре РАНХиГС

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    6 комментариев

    «Никогда в человеческой истории не было перехода от системы, в которой участие в предпринимательской деятельности было уголовным преступлением, к системе, когда это было как бы провозглашено основным видом хозяйственной деятельности», — Владмимр Мау.

    Ректор РАНХиГС Владимир Мау под домашним арестом. Его обвиняют в хищении средств академии. Владимир Мау довольно публичная личность. Лично говорил с Владимиром Путиным, развивал проект «Россия — страна возможностей» и гордился тем, что в РАНХиГС обучились два вице-премьера, 12 федеральных министров и многие другие важные люди.

    «История — это классная дама, которая наказывает за не выученные уроки», — его фраза. Владимир Мау славится яркими речами.

    Мау стоял у истоков экономических реформ в России, и важнейшая часть его биографии связана с периодом их начала в России в 1990–2000-х.

    Дело Мау связано с делами экс-замминистра просвещения Марины Раковой и ректора Шанинки Сергея Зуева. Их обвиняют в мошенничестве с деньгами из бюджета, выделенными на развитие образования.

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    Комментарии 6

    FedorGr01 Июл 2022 в 22:11
    Всё нормально. Не надо думать, что ты , на своём месте, что то можешь красть сам, без соизволения высшей власти. Дали место, сиди и не скули. Не воруй, не позорь себя и власть. Надо что то попроси. Дадим, если полезен. Откажем, если нет. Посадим, если воруешь. Система так начала решать с дел порта Бронка.
    +0-0
    radon01 Июл 2022 в 22:05
    Как говорится, в три дня не обгадишь!
    +0-0
    VKuser393156301 Июл 2022 в 21:57
    Есть фото, где Путин жмёт руку Мау. И оба улыбаются. Возможно, во время награждения.
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    Комментарии
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