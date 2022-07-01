Кто такой Владимир Мау: рассказываем об арестованном ректоре РАНХиГС

«Никогда в человеческой истории не было перехода от системы, в которой участие в предпринимательской деятельности было уголовным преступлением, к системе, когда это было как бы провозглашено основным видом хозяйственной деятельности», — Владмимр Мау.



Ректор РАНХиГС Владимир Мау под домашним арестом. Его обвиняют в хищении средств академии. Владимир Мау довольно публичная личность. Лично говорил с Владимиром Путиным, развивал проект «Россия — страна возможностей» и гордился тем, что в РАНХиГС обучились два вице-премьера, 12 федеральных министров и многие другие важные люди.