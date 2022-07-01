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    «В целом ситуация нормальная». Глава Минтранса назвал количество российских самолетов, арестованных за рубежом

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    За границей арестовано 77 самолетов, принадлежащих российским авиакомпаниям, один ранее удалось вернуть. Об этом 1 июля рассказал глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

    «Многие были задержаны по решению лизингодателей, которые на тот момент предъявили претензии, некоторые самолеты не смогли вылететь ввиду резкого закрытия неба европейского, поэтому у нас 78 машин. Сегодня... машин 77. Нам одну машину удалось вернуть», — сообщил он (цитата по РИА Новости).

    При этом Савельев заявил, что сейчас Россия имеет 1278 воздушных судов, из них 1158 гражданских. «В целом ситуация нормальная... Парк достаточно большой», — добавил он.

    Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что России потребуется от трех до пяти лет на запуск серийного производства отечественных самолетов «в нужном количестве».

    Введенные в конце февраля Евросоюзом новые антироссийские санкции запретили техобслуживание и страхование всех бортов из РФ, а сданные в лизинг самолеты по старым контрактам должны быть возвращены лизингодателю. Росавиация рекомендовала приостановить полеты за границу авиакомпаниям, имеющим самолеты, которые зарегистрированы в реестрах иностранных государств по договору о лизинге с зарубежной организацией, чтобы не лишиться самолета.

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