Из-за санкций ЕС российские авиакомпании могут потерять половину парка

Санкции ЕС лишают российские авиакомпании возможности использовать европейские самолеты. Авиапарк страны может лишиться половины бортов.
Как пишет «Коммерсант» 26 февраля, новые поставки, а также техобслуживание и страхование всех бортов запрещены, а уже сданные в лизинг самолеты по старым контрактам должны быть возвращены лизингодателю в течение месяца.
Санкции в транспортной сфере выглядят сверхжесткими, отмечает эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. По его словам, запрет исключительно поставок и лизинга новых самолетов в ближайшие несколько лет не стал бы критичным: в России достаточно большой и современный парк, который может эксплуатироваться продолжительное время без модернизации. Но в принятом виде глобальную угрозу представляет пункт о запрете техобслуживания и поставки запчастей и комплектующих для авиапроизводства. Ни одна страна в мире не производит всего комплекса деталей и механизмов, требующихся для производства самолета
По данным агентства Cirium, в лизинге у международных компаний находится более половины (55%) всего российского авиационного флота. Авиакомпании РФ эксплуатируют 980 пассажирских лайнеров, 777 из них — в лизинге. У иностранных собственников перевозчики арендуют 515 самолетов рыночной стоимостью в $ 10 млрд.
Европейский Союз обнародовал список санкций в ночь на 26 февраля. Запрещен оказался экспорт в РФ технологий для нефтяной отрасли, сектора обороны и безопасности, для авиационной и космической отраслей.