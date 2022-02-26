FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -7
83.55р93.60р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Из-за санкций ЕС российские авиакомпании могут потерять половину парка

16
Печать

Санкции ЕС лишают российские авиакомпании возможности использовать европейские самолеты. Авиапарк страны может лишиться половины бортов.

Как пишет «Коммерсант» 26 февраля, новые поставки, а также техобслуживание и страхование всех бортов запрещены, а уже сданные в лизинг самолеты по старым контрактам должны быть возвращены лизингодателю в течение месяца.

Санкции в транспортной сфере выглядят сверхжесткими, отмечает эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. По его словам, запрет исключительно поставок и лизинга новых самолетов в ближайшие несколько лет не стал бы критичным: в России достаточно большой и современный парк, который может эксплуатироваться продолжительное время без модернизации. Но в принятом виде глобальную угрозу представляет пункт о запрете техобслуживания и поставки запчастей и комплектующих для авиапроизводства. Ни одна страна в мире не производит всего комплекса деталей и механизмов, требующихся для производства самолета

По данным агентства Cirium, в лизинге у международных компаний находится более половины (55%) всего российского авиационного флота. Авиакомпании РФ эксплуатируют 980 пассажирских лайнеров, 777 из них — в лизинге. У иностранных собственников перевозчики арендуют 515 самолетов рыночной стоимостью в $ 10 млрд.

Европейский Союз обнародовал список санкций в ночь на 26 февраля. Запрещен оказался экспорт в РФ технологий для нефтяной отрасли, сектора обороны и безопасности, для авиационной и космической отраслей.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. Онлайн-трансляцию, рассказывающую о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (16)

spb7771250
Выражу своё непрофессиональное и возможно ошибочное предположение: если в течение следующей недели не подпишут мир - РФ превратится в ДНР/лнр на всей своей территории. И мне удивительно предполагать, что в РФ много граждан, которые думают, что это хорошо...
Gudd-Head
Не возвращать лизинговые борты в качестве ответных санкций)
BobCat2
С учётом того, что существенная часть бортов, особенно новых, проходила обслуживание в Европе (потому что дешевле и качественнее), могут даже и не требовать возврата бортов лизингодателям... Они быстро превратятся из самолетов в набор железок. Кстати, наши внутренние российские требования к ТО самолетов даже жестче, чем зарубежные, поэтому полёты внутри России так же будут невозможны.
Привет, СуперДжет! Срочно реэкспортируем нелетающие борта из Мексики, если они конечно там еще не сгнили.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний