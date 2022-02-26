Из-за санкций ЕС российские авиакомпании могут потерять половину парка

Санкции ЕС лишают российские авиакомпании возможности использовать европейские самолеты. Авиапарк страны может лишиться половины бортов.



Как пишет «Коммерсант» 26 февраля, новые поставки, а также техобслуживание и страхование всех бортов запрещены, а уже сданные в лизинг самолеты по старым контрактам должны быть возвращены лизингодателю в течение месяца.

Санкции в транспортной сфере выглядят сверхжесткими, отмечает эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. По его словам, запрет исключительно поставок и лизинга новых самолетов в ближайшие несколько лет не стал бы критичным: в России достаточно большой и современный парк, который может эксплуатироваться продолжительное время без модернизации. Но в принятом виде глобальную угрозу представляет пункт о запрете техобслуживания и поставки запчастей и комплектующих для авиапроизводства. Ни одна страна в мире не производит всего комплекса деталей и механизмов, требующихся для производства самолета