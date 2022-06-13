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    Экономика и санкции

    В правительстве ответили, сколько лет понадобится России для замены иностранных самолетов на отечественные

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    17 комментариев

    Чтобы заменить иностранные гражданские самолеты на российские, потребуется от 3 до 5 лет. Такое мнение 13 июня в интервью РБК высказал вице-премьер Юрий Борисов, который в правительстве курирует вопросы промышленности.

    «За это время мы должны использовать свой шанс массово нарастить производство моделей МС-21, Superjet New и Ту-214, чтобы уже насытить рынок различным типажом самолетов ближнемагистральных и дальнемагистральных. К этому еще надо добавить Ил-96. Чтобы все перевозки осуществлялись на наших отечественных летательных аппаратах», — приводит издание слова чиновника.

    Производство МС-21 в настоящее время в значительной мере зависит от поставок запчастей из-за рубежа. По этой причине весной было объявлено, что запуск первой серии машин откладывается как минимум на год.

    В рамках санкционной политики иностранные лизинговые компании должны были забрать у российских перевозчиков самолеты. Однако руководство страны постановило, что возврат машин может быть произведен только с разрешения комиссии кабмина по импортозамещению, в результате большая часть лизинговых судов осталась в России, но не летает за границу из-за угрозы ареста. Также прекратились и поставки запчастей для ремонта этих самолетов из-за рубежа. Поставлять запчасти России отказался в том числе и Китай.

    В начале июня СМИ сообщили, что десять отечественных перевозчиков готовятся внести платеж за лизинг в рублях.

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    Комментарии (17)

    VKuser174198221
    То, что этого не будет никогда- совершенно понятно.....Но Вот, что интересно: кому врет Борисов ( а он, человек достаточно грамотный, для того, что бы осознавать, что он врет)-тупой быдломассе или САМОМУ ПРЕЗИДЕНТУ?
    ProstoZloy
    Потребуется вечность. С учетом того, что в каждом из перечисленных самолетов есть импортные комплектующие.
    LOM
    Собака лает-караван идет(с)
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