В правительстве ответили, сколько лет понадобится России для замены иностранных самолетов на отечественные

Чтобы заменить иностранные гражданские самолеты на российские, потребуется от 3 до 5 лет. Такое мнение 13 июня в интервью РБК высказал вице-премьер Юрий Борисов, который в правительстве курирует вопросы промышленности.
«За это время мы должны использовать свой шанс массово нарастить производство моделей МС-21, Superjet New и Ту-214, чтобы уже насытить рынок различным типажом самолетов ближнемагистральных и дальнемагистральных. К этому еще надо добавить Ил-96. Чтобы все перевозки осуществлялись на наших отечественных летательных аппаратах», — приводит издание слова чиновника.
Производство МС-21 в настоящее время в значительной мере зависит от поставок запчастей из-за рубежа. По этой причине весной было объявлено, что запуск первой серии машин откладывается как минимум на год.
В рамках санкционной политики иностранные лизинговые компании должны были забрать у российских перевозчиков самолеты. Однако руководство страны постановило, что возврат машин может быть произведен только с разрешения комиссии кабмина по импортозамещению, в результате большая часть лизинговых судов осталась в России, но не летает за границу из-за угрозы ареста. Также прекратились и поставки запчастей для ремонта этих самолетов из-за рубежа. Поставлять запчасти России отказался в том числе и Китай.
В начале июня СМИ сообщили, что десять отечественных перевозчиков готовятся внести платеж за лизинг в рублях.