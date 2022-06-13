В правительстве ответили, сколько лет понадобится России для замены иностранных самолетов на отечественные

Чтобы заменить иностранные гражданские самолеты на российские, потребуется от 3 до 5 лет. Такое мнение 13 июня в интервью РБК высказал вице-премьер Юрий Борисов, который в правительстве курирует вопросы промышленности.



«За это время мы должны использовать свой шанс массово нарастить производство моделей МС-21, Superjet New и Ту-214, чтобы уже насытить рынок различным типажом самолетов ближнемагистральных и дальнемагистральных. К этому еще надо добавить Ил-96. Чтобы все перевозки осуществлялись на наших отечественных летательных аппаратах», — приводит издание слова чиновника.

