Новый российский самолет МС-21 остался без импортных запчастей. Сдача первой серийной машины откладывается минимум на год

Глава Минпромторга Денис Мантуров объявил, что иностранные производители запчастей для самолета МС-21 отказались их поставлять, даже несмотря на уже перечисленную предоплату, передает РИА Новости во вторник, 22 марта.



«Нам отказано в поставке компонентов в рамках нашей широкой международной кооперации. При том что даже заранее предоплаченные заказы сегодня заморожены и не поставляются. Причем объяснений нет никаких», — рассказал министр.



Еще недавно планировалось, что первый серийный МС-21 авиакомпания «Россия» получит уже в 2022 году. Однако теперь все меняется.

