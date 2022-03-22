Новый российский самолет МС-21 остался без импортных запчастей. Сдача первой серийной машины откладывается минимум на год

Глава Минпромторга Денис Мантуров объявил, что иностранные производители запчастей для самолета МС-21 отказались их поставлять, даже несмотря на уже перечисленную предоплату, передает РИА Новости во вторник, 22 марта.
«Нам отказано в поставке компонентов в рамках нашей широкой международной кооперации. При том что даже заранее предоплаченные заказы сегодня заморожены и не поставляются. Причем объяснений нет никаких», — рассказал министр.
Еще недавно планировалось, что первый серийный МС-21 авиакомпания «Россия» получит уже в 2022 году. Однако теперь все меняется.
«Скорее всего, это будет 2024 год по завершению работ по импортозамещению, завершение всех сертификационных процедур, потому что любая компонента, которая меняется, в самолете требует проведения соответствующих процедур, испытаний для того, чтобы отвечать всем требованиям авиационной безопасности», — отметил Мантуров.
Одновременно встает вопрос и о производственной программе другого российского самолета — SSJ-100. Он также в значительной мере состоит из импортных компонентов, но, поскольку его выпуск уже поставлен на поток, значительное число импортных деталей для будущих самолетов уже находится в России.
«На 19 бортов полностью имеется комплектация зарубежная, и до конца года будут исполнены контракты в объеме 19 машин. Плюс часть бортов... так называемые «белые хвосты». Это те машины, которые ранее не были реализованы заказчиком. Мы их сейчас доводим до летной годности, и они будут также поставлены нашим российским эксплуатантам», — добавил министр.