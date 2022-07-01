Колтушский путепровод на две недели ограничит ремонт

В ближайшие две недели водителей ждут ограничения на границе Красногвардейского района Петербурга и Всеволожского района Ленобласти. На выезде из города в районе Заневки будут ремонтировать путепровод.
С 4 по 18 июля ограничат движение транспорта по Колтушскому путепроводу через железнодорожные пути в створе проспекта Косыгина, сообщает 1 июля пресс-служба государственной административно-технической инспекции. СПб ГБУ «Мостотрест» будет ремонтировать мост.
Напомним, что с 18 июля на месяц сузят участок внутреннего кольца КАД между Рябовским и Колтушским шоссе. Там будут менять гидроизоляцию. Сроки работ перенесли на неделю, чтобы развести с городским и областным ремонтом. Областные дорожники же сейчас ремонтируют Колтушское шоссе.