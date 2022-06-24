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    Ремонт Колтушского шоссе начался внезапно

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    4 комментария

    Областные дорожники начали ремонт Колтушского шоссе неожиданно для себя и водителей. Прямо ночью 24 июня.

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    «Жизнь перечеркнула наши планы сделать тут все в июле. Собственно, в чем дело. Петербург с 6 июля начнёт ремонт швов на путепроводе в конце проспекта Косыгина. КАД сузят на 2 полосы между Рябовским и Колтушским шоссе с 10 июля на месяц. Если в этот коктейль добавить еще и нас, то он будет слишком горьким для водителей», — сообщает дорожный комитет Ленобласти в своём телеграм-канале.

    В короткий срок, до 4 июля, планируется обновить 900 метров Колтушского шоссе. 24 июня закончился ремонт на Рябовском шоссе и начался на участке от границы Петербурга до КАД. Большая часть работ ведётся по ночам, с 23 часов до 6 утра. Укладывается усиленный асфальт для предотвращения колейности. Ремонт проходит в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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    Комментарии (4)

    Дежурный по объединению
    Ничто не предвещало!
    hedgehog_
    как гаварица, человек предполагает, а бог располагает.
    явно глас божий указал, что нет времени на раскачку.
    а усиленный асфальт это надо читать менее разбавленный, чем обычно.
    VKuser158763845
    "Спецоперация"?
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