Жажда миллионов довела до СИЗО. В Петербурге арестовали возможных вымогателей с автоматом

Петроградский районный суд заключил под стражу Саида Магомедова и Рашидхана Рамазанова, обвиняемых по уголовной статье о вымогательстве. Об этом 30 июня сообщает объединенная пресс-служба судов.



По данным следствия, в период с 16 по 17 июня фигуранты у дома 64 по Каменноостровскому проспекту требовали у пострадавшего не менее 1 млн рублей, угрожая мужчине и его семье. Получив часть денег, злоумышленники начали требовать остаток, который им передали позже.

