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    Жажда миллионов довела до СИЗО. В Петербурге арестовали возможных вымогателей с автоматом

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    Петроградский районный суд заключил под стражу Саида Магомедова и Рашидхана Рамазанова, обвиняемых по уголовной статье о вымогательстве. Об этом 30 июня сообщает объединенная пресс-служба судов.

    По данным следствия, в период с 16 по 17 июня фигуранты у дома 64 по Каменноостровскому проспекту требовали у пострадавшего не менее 1 млн рублей, угрожая мужчине и его семье. Получив часть денег, злоумышленники начали требовать остаток, который им передали позже.

    «Фонтанка» писала, что речь шла о 8 млн рублей. А угрожали потерпевшему и его родным приезжие из Дагестана с автоматом. Полиция показала, как 30 июня задерживала предполагаемых преступников.

    В пресс-службе рассказали, что Магомедов против стражи возражал, его защитник утверждал, что каких-либо доказательств вины не представлено, подозрение в причастности не подтверждено. Кроме того, адвокат сообщил, что у его подзащитного есть постоянное место жительства, он неофициально трудоустроен, имеет двоих детей, которых содержит.

    Аргументы суд не впечатлили. Магомедов и Рамазанов отправлены в СИЗО до 22 августа.

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