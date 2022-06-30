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    Полиция показала задержание подозреваемых в вымогательстве в Петербурге. В этот раз ни одна дверь не пострадала

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    Петербургский главк полиции показал 30 июня кадры задержания 32-летних приезжих из Дагестана, которые подозреваются в вымогательстве миллионов у жителя города. Судя по видеозаписи, ни одна дверь не пострадала, несмотря на то что мероприятие проходило при силовой поддержке собровцев.

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Мужчин несколько раз попросили открыть дверь и предупредили, что в противном случае будут ее ломать. Также от бойцов СОБРа подозреваемые получили указания, как лучше лечь на пол.

    По версии следствия, пару недель назад у дома 64 по Каменноостровскому проспекту фигуранты демонстрировали автомат петербуржцу и членам его семьи, требуя 8 млн рублей. После того как мужчина передал им половину, они продолжили требовать остаток.

    В квартирах, где жили приезжие из Дагестана, полиция нашла шесть мобильных телефонов, светозвуковой автомат СХ-АК103 и 45 патронов к нему. Оба товарища помещены в ИВС и ждут избрания меры пресечения.

    Напомним, у жителя Петербурга, который написал плохо про ВС РФ в соцсети, дверь вырвали с мясом.

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