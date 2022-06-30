Полиция показала задержание подозреваемых в вымогательстве в Петербурге. В этот раз ни одна дверь не пострадала

Петербургский главк полиции показал 30 июня кадры задержания 32-летних приезжих из Дагестана, которые подозреваются в вымогательстве миллионов у жителя города. Судя по видеозаписи, ни одна дверь не пострадала, несмотря на то что мероприятие проходило при силовой поддержке собровцев.

Мужчин несколько раз попросили открыть дверь и предупредили, что в противном случае будут ее ломать. Также от бойцов СОБРа подозреваемые получили указания, как лучше лечь на пол.



По версии следствия, пару недель назад у дома 64 по Каменноостровскому проспекту фигуранты демонстрировали автомат петербуржцу и членам его семьи, требуя 8 млн рублей. После того как мужчина передал им половину, они продолжили требовать остаток.

