Глава ГИБДД РФ: Надо разогнать дороги до 150 км/ч

Главный гаишник России Михаил Черников считает, что российские дороги стали «во многом даже лучше» европейских, и на отдельных участках надо поднимать максимальную разрешенную скорость до 150 км/ч. Об этом он заявил на пресс-конференции 30 июня.

«Конечно надо разогнать дороги, разогнать скорость. Безопасно скорость разогнать. У нас дороги стали во многом даже лучше, чем любые европейские. Мы сейчас видим из качества и обустройства элементов дорожной сети, что можно и до 150 км/ч отдельные участки повышать», — цитирует начальника Госавтоинспекции МВД РФ «Интерфакс».



По инициативе МВД на автострадах максимальную разрешенную скорость начали повышать со 110 км/ч до 130 км/ч. Так, с апреля новые ограничения действуют почти на всей трассе М-11 «Нева». При этом, по словам Черникова, увеличение скоростного порога не привело к росту аварийности, «пропускная способность увеличилась и агрессия водителей уходит». По мнению главы ГИБДД, «лучше сразу договориться с водителем, что вот тут можно ехать».