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    Глава ГИБДД РФ: Надо разогнать дороги до 150 км/ч

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    11 комментариев

    Главный гаишник России Михаил Черников считает, что российские дороги стали «во многом даже лучше» европейских, и на отдельных участках надо поднимать максимальную разрешенную скорость до 150 км/ч. Об этом он заявил на пресс-конференции 30 июня.

    «Конечно надо разогнать дороги, разогнать скорость. Безопасно скорость разогнать. У нас дороги стали во многом даже лучше, чем любые европейские. Мы сейчас видим из качества и обустройства элементов дорожной сети, что можно и до 150 км/ч отдельные участки повышать», — цитирует начальника Госавтоинспекции МВД РФ «Интерфакс».

    По инициативе МВД на автострадах максимальную разрешенную скорость начали повышать со 110 км/ч до 130 км/ч. Так, с апреля новые ограничения действуют почти на всей трассе М-11 «Нева». При этом, по словам Черникова, увеличение скоростного порога не привело к росту аварийности, «пропускная способность увеличилась и агрессия водителей уходит». По мнению главы ГИБДД, «лучше сразу договориться с водителем, что вот тут можно ехать».

    Об идее повысить разрешенную скорость до 150 км/ч на некоторых участках дорог Черников говорил еще год назад. В МВД поясняли, что разрешить такое могут по решению владельцев дорог и если дорожные условия обеспечивают безопасную езду на большей, чем разрешено сейчас, скорости.

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    Комментарии 11

    Michael_5e4cd3184082330 Июн 2022 в 17:01
    Дороги лучше, чем в Европе? Что он курит?
    +0-0
    Соловей-Помётчик30 Июн 2022 в 17:00
    На М11 слишком узкие полосы и слишком маленькие обочины.
    Потоком ветра может в сторону бросить и поймать не успеешь
    +0-0
    Софокл Аристархович30 Июн 2022 в 16:45
    Ремни и подушки уже не спасут, а значит и воДятлов будет меньше.
    Т.н. "Естественный отбор" будет им в помощь!
    Какие 150-т?
    Теперь каждый на гнилом ведре с колесами посчитает себя гонщиком Спиди.
    +0-1
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    Комментарии
    11

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