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В МВД пояснили, на каких условиях могут разрешить 150 км/ч

Скорость 150 км/ч может быть разрешена на некоторых участках дорог, но только по решению собственников трасс и при условии обеспечения безопасности. Об этом 13 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

«По решению собственников или владельцев автомобильных дорог может разрешаться повышение скорости на участках дорог для отдельных видов транспортных средств, если дорожные условия обеспечивают безопасное движение с большей скоростью», — отмечается в ответе МВД на запрос агентства об увеличении лимита до 150 км/ч.

До этого тему повышения скорости затрагивал глава ГИБДД России Михаил Черников. По его словам, ведомство рассматривает вопрос о разрешении максимальной скорости на уровне 150 км/ч, но только там, где созданы условия для безопасности.

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