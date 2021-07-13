В МВД пояснили, на каких условиях могут разрешить 150 км/ч

Скорость 150 км/ч может быть разрешена на некоторых участках дорог, но только по решению собственников трасс и при условии обеспечения безопасности. Об этом 13 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.



«По решению собственников или владельцев автомобильных дорог может разрешаться повышение скорости на участках дорог для отдельных видов транспортных средств, если дорожные условия обеспечивают безопасное движение с большей скоростью», — отмечается в ответе МВД на запрос агентства об увеличении лимита до 150 км/ч.

