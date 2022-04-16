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    Почти на всей трассе М-11, до Петербурга, повышают разрешённую скорость

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    Госкомпания «Автодор» повышает разрешённую скорость движения на ряде участков платных трасс М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург) и М-4 «Дон».

    «С 18 апреля владельцы легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонны могут развивать скорость в 130 км/ч на М-11 «Нева» от 59-го км в Московской области до Санкт-Петербурга», — сообщает пресс-служба ГК 16 апреля.

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    С ноября 2021 года максимальная скорость на М-11 составляла 110 км/час.

    На участке с 517-го по 544-й км трассы М-4 «Дон» в Воронежской области (обход Новой Усмани и Рогачевки) скорость повышают со 110 до 130 км/час с 16 апреля.

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    «Эти участки М-11 «Нева» и М-4 «Дон» соответствуют высшей технической категории 1А, на них нет пешеходных переходов и пересечений с другими дорогами в одном уровне. Трассы оборудованы элементами системы управления дорожным движением — камерами видеонаблюдения, детекторами транспорта, системой обнаружения инцидентов, метеостанциями. Об изменениях погоды или схемы движения водителей оперативно предупреждают табло переменной информации», — поясняют дорожники.

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