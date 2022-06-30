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    «Ведомости»: Китайский Honor приостановил поставки в Россию

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    6 комментариев

    Производитель смартфонов Honor из Китая (раньше принадлежал компании Huawei) приостановил официальные поставки в РФ, хотя заявлений об этом не делал, пишут 30 июня «Ведомости» со ссылкой на источники на рынке.

    По их данным, поставок не было с марта. В настоящее время Honor якобы уже нашёл партнёра в Узбекистане, чтобы ввозить в Россию смартфоны с помощью параллельного импорта, и ищет в Армении и Грузии.

    «Расширение сети дистрибуторов в странах СНГ может говорить о том, что Honor собирается возобновить поставки в Россию», — резюмирует источник газеты.

    Напомним, проект закона, разрешающего параллельный импорт, прошёл второе и третье чтение в Государственной думе 21 июня. Список товаров для параллельного импорта смотрите в материале «Фонтанки». Один из крупных ретейлеров уже начал продажи электроники, ввезённой таким образом.

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    Комментарии 6

    Дежурный по объединению30 Июн 2022 в 09:15
    Чует моё сердце, что скоро в узбекистон, на заработки, ездить будем.
    +1-0
    27518413430 Июн 2022 в 09:11
    Китайцы хитрые, уходят без шума. "И нагим, и вашим" угодить хотят.
    +0-0
    Alex00030 Июн 2022 в 09:06
    Может и да, будут вкидывать "серым" ввозом полурабочий отбракованный хлам - всё равно поддержки на серое железо не требуется. Любители хлама станут ещё более довольны - их хлам станет ещё более хламом, да и в ценнике подрастёт.
    +0-0
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