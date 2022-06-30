«Ведомости»: Китайский Honor приостановил поставки в Россию

Производитель смартфонов Honor из Китая (раньше принадлежал компании Huawei) приостановил официальные поставки в РФ, хотя заявлений об этом не делал, пишут 30 июня «Ведомости» со ссылкой на источники на рынке.
По их данным, поставок не было с марта. В настоящее время Honor якобы уже нашёл партнёра в Узбекистане, чтобы ввозить в Россию смартфоны с помощью параллельного импорта, и ищет в Армении и Грузии.
«Расширение сети дистрибуторов в странах СНГ может говорить о том, что Honor собирается возобновить поставки в Россию», — резюмирует источник газеты.
Напомним, проект закона, разрешающего параллельный импорт, прошёл второе и третье чтение в Государственной думе 21 июня. Список товаров для параллельного импорта смотрите в материале «Фонтанки». Один из крупных ретейлеров уже начал продажи электроники, ввезённой таким образом.