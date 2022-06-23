Samsung и iPhone для вас. «Связной» начал ввозить технику через параллельный импорт

Сеть «Связной» первой из крупных ритейлеров подтвердила начало ввоза электроники через параллельный импорт, таким образом расширив ассортимент на сто с лишним товарных позиций, пишет 23 июня «Коммерсантъ».
Это, в частности, iPhone последнего поколения, смартфоны Samsung, игровые консоли PlayStation, Xbox и Nintendo, планшеты, ноутбуки, умные часы и другие товары. Они будут на 10–20% дороже аналогов, ввезённых до начала военной спецоперации на Украине, и с официальной гарантией.
«Все эти товары предназначены только для стран ЕАЭС, поэтому проблем с активацией устройств не будет. На все девайсы распространяется сервисное обслуживание. <...> Но раньше затраты брал на себя производитель, а сейчас платит дистрибьютор», — уверяет «Связной».
Онлайн-маркетплейсы также начали интересоваться параллельным импортом. Однако другие ритейлеры пока не объявляют о переходе на него. По подсчётам президента «Связного» Алексея Вуколова, докризисных запасов на рынке хватит на два-три месяца.
Проект закона, разрешающего параллельный импорт, прошёл второе и третье чтение в Государственной думе 21 июня. Список товаров для параллельного импорта смотрите в материале «Фонтанки».