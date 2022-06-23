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    Samsung и iPhone для вас. «Связной» начал ввозить технику через параллельный импорт

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    4 комментария

    Сеть «Связной» первой из крупных ритейлеров подтвердила начало ввоза электроники через параллельный импорт, таким образом расширив ассортимент на сто с лишним товарных позиций, пишет 23 июня «Коммерсантъ».

    Это, в частности, iPhone последнего поколения, смартфоны Samsung, игровые консоли PlayStation, Xbox и Nintendo, планшеты, ноутбуки, умные часы и другие товары. Они будут на 10–20% дороже аналогов, ввезённых до начала военной спецоперации на Украине, и с официальной гарантией.

    «Все эти товары предназначены только для стран ЕАЭС, поэтому проблем с активацией устройств не будет. На все девайсы распространяется сервисное обслуживание. <...> Но раньше затраты брал на себя производитель, а сейчас платит дистрибьютор», — уверяет «Связной».

    Онлайн-маркетплейсы также начали интересоваться параллельным импортом. Однако другие ритейлеры пока не объявляют о переходе на него. По подсчётам президента «Связного» Алексея Вуколова, докризисных запасов на рынке хватит на два-три месяца.

    Проект закона, разрешающего параллельный импорт, прошёл второе и третье чтение в Государственной думе 21 июня. Список товаров для параллельного импорта смотрите в материале «Фонтанки».

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    Комментарии (4)

    vov1712
    Что такое, русский человек не может прожить без новой модели обгрызенного яблока? А то патриотизм, родина, технологический суверенитет, ага... Айфон/впн/инстаграмм, вот и весь патриотизм.
    Дежурный по объединению
    Индийские симки в комплекте?
    07A
    Эвона какие санкции. Сразу бы сказали, что денег хотят слупить, а то: Украина, Украина, демократия.
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