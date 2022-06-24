В жаркие выходные петербуржцам добавят электричек к пляжам

Петербургу и Ленобласти предстоят жаркие выходные. В ожидании ломящихся на пляжный отдых горожан на Финляндском направлении добавят электричек.
В ближайшие субботу и воскресенье, 25–26 июня, петербургский Комитет по транспорту и АО «СЗППК» назначают дополнительные электропоезда с Финляндского вокзала, сообщает 24 июня пресс-служба комитета. Добавят по одной электричке до Белоострова, Зеленогорска и Васкелово и обратно.
Дополнительные составы отправятся:
- в Белоостров через Сестрорецк — в 14:35 с прибытием в 15:43 (обратно через Парголово отправится в 15:50 и прибудет в Петербург в 16:29);
- в Зеленогорск — в 16:32 с прибытием в 17:31 (обратно — в 18:01, прибытие в 18:58);
- в Васкелово — в 10:50 с прибытием в 12:03 (обратно — в 13:00, прибытие в 14:15).
Во избежание очередей в пригородных кассах пассажирам советуют покупать билеты онлайн.
В эти выходные в Петербурге и Ленобласти обещают жару до 30 градусов. В пятницу в Петербурге ждут до 26 градусов тепла. По данным «Яндекс.Погоды», это будет самое теплое 24 июня за 58 лет погодных наблюдений. Гидрометцентр же обещает аномальную жару в выходные по всей стране.