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    В жаркие выходные петербуржцам добавят электричек к пляжам

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    4 комментария

    Петербургу и Ленобласти предстоят жаркие выходные. В ожидании ломящихся на пляжный отдых горожан на Финляндском направлении добавят электричек.

    В ближайшие субботу и воскресенье, 25–26 июня, петербургский Комитет по транспорту и АО «СЗППК» назначают дополнительные электропоезда с Финляндского вокзала, сообщает 24 июня пресс-служба комитета. Добавят по одной электричке до Белоострова, Зеленогорска и Васкелово и обратно.

    Дополнительные составы отправятся:

    • в Белоостров через Сестрорецк — в 14:35 с прибытием в 15:43 (обратно через Парголово отправится в 15:50 и прибудет в Петербург в 16:29);
    • в Зеленогорск — в 16:32 с прибытием в 17:31 (обратно — в 18:01, прибытие в 18:58);
    • в Васкелово — в 10:50 с прибытием в 12:03 (обратно — в 13:00, прибытие в 14:15).

    Во избежание очередей в пригородных кассах пассажирам советуют покупать билеты онлайн.

    В эти выходные в Петербурге и Ленобласти обещают жару до 30 градусов. В пятницу в Петербурге ждут до 26 градусов тепла. По данным «Яндекс.Погоды», это будет самое теплое 24 июня за 58 лет погодных наблюдений. Гидрометцентр же обещает аномальную жару в выходные по всей стране.

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    Комментарии (4)

    Дежурный по объединению
    К тем 2 пляжам, которые возле водоёмов, где разрешено купаться, да?
    Андрей_спб
    в 15:43 на Финском заливе? Электричка будет пустая в обе стороны.
    alexadmin
    Если бы АО «СЗППК» интересовали проблемы клиентов, то они бы сделали эл-ку Финбан-Сестрорецк через белоостров, чтобы она ехала 30 минут, а не 60.
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