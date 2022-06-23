Посмотрите, как Петербург готовится к 29-градусной жаре. Год назад было плюс 35

Петербуржцы встречают астрономическое лето. Места на газонах в тени пользуются повышенным спросом. Некоторым горожанам уже так жарко, что они купаются даже в Неве.

Пока мы морально готовимся к субботним 29 градусам, главный синоптик города Александр Колесов напоминает, что было в это время в прошлом году.



«Сегодня ровно годовщина кульминации прошлогодней июньской жары. 23 июня 2021 года в Санкт-Петербурге среднесуточная температура воздуха достигла +30,3 гр., установив абсолютный рекорд (в этой номинации). Второй раз в истории города было превышено значение 30-градусной отметки, но перекрыт прошлый рекорд (8 августа 2010 года было отмечено + 30,1 гр.). Хотя ночь на 23 июня в прошлом году не стала самой теплой, но дневная температура вошла в число самых высоких значений.

