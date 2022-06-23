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    Посмотрите, как Петербург готовится к 29-градусной жаре. Год назад было плюс 35

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    2 комментария

    Петербуржцы встречают астрономическое лето. Места на газонах в тени пользуются повышенным спросом. Некоторым горожанам уже так жарко, что они купаются даже в Неве.

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    Пока мы морально готовимся к субботним 29 градусам, главный синоптик города Александр Колесов напоминает, что было в это время в прошлом году.

    «Сегодня ровно годовщина кульминации прошлогодней июньской жары. 23 июня 2021 года в Санкт-Петербурге среднесуточная температура воздуха достигла +30,3 гр., установив абсолютный рекорд (в этой номинации). Второй раз в истории города было превышено значение 30-градусной отметки, но перекрыт прошлый рекорд (8 августа 2010 года было отмечено + 30,1 гр.). Хотя ночь на 23 июня в прошлом году не стала самой теплой, но дневная температура вошла в число самых высоких значений.

    Абсолютная максимальная температура воздуха в Санкт-Петербурге за весь ряд наблюдений остается неизменной вот уже 12 лет, 7 августа 2010 года она достигла +37,1 гр. А в прошлом году, 23 июня, дневная температура повысилась до +35,9 гр., став второй самой высокой за все месяцы и первой в июне. Отметку в 35 градусов в Санкт-Петербурге температура воздуха превышала всего три раза в истории (третий раз отмечен 28 июля 2010 года температурой +35,3 гр.)», — пишет Колесов в своём телеграм-канале 23 июня.

    В этом году, как писала «Фонтанка», санитарные врачи разрешили купаться только в одном петербургском водоёме, и это не Нева.

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    Комментарии (2)

    Black Fox
    Самое холодное 23 июня выдалось в 1970 году, плюс 6 днём, а самое тёплое — в 2000 году, плюс 30, напоминает «Яндекс»
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    В утренней новости.
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