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    Направление на жару взято. В субботу в Петербурге обещают 29 градусов

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    Лето в Петербурге утверждается в своих правах. Температура уже подходит к верхней планке нормы.

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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 июня в городе ожидается переменная облачность, без осадков, умеренный ветер. По ночам ещё прохладно: сегодня было 10–12 градусов, в окрестностях местами до 7. Днём же воздух прогреется до 22–24 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

    «Сегодня Северная столица останется на периферии антициклона. При переменной облачности в регионе обойдётся без дождей, а начавшееся во вторник постепенное повышение температуры продолжится», — поясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

    Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в это день в городе чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 10 до 22 градусов тепла в течение суток. Самое холодное 23 июня выдалось в 1970 году, плюс 6 днём, а самое тёплое — в 2000 году, плюс 30, напоминает «Яндекс».

    В ближайшие дни дождей также не ожидается, и потепление продолжится. Уже завтра СЗ УГМС обещает 23–25 градусов, а в субботу — 27–29 градусов.

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