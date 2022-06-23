Направление на жару взято. В субботу в Петербурге обещают 29 градусов

Лето в Петербурге утверждается в своих правах. Температура уже подходит к верхней планке нормы.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 июня в городе ожидается переменная облачность, без осадков, умеренный ветер. По ночам ещё прохладно: сегодня было 10–12 градусов, в окрестностях местами до 7. Днём же воздух прогреется до 22–24 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.



«Сегодня Северная столица останется на периферии антициклона. При переменной облачности в регионе обойдётся без дождей, а начавшееся во вторник постепенное повышение температуры продолжится», — поясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

