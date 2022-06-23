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    С начала лета в Безымянном озере испортилась вода, санитарные врачи разрешили купаться только в одном петербургском водоеме

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    Санитарные врачи повторно проверили качество воды в городских водоемах с оборудованными пляжами. В списке безопасных остался только один пруд.

    Данные свежего мониторинга качества воды Роспотребнадзор публикует 23 июня. За 20 дней с момента последних замеров вода в озере Безымянное (Красное Село) испортилась, и теперь купаться рекомендовано только в одном месте — это Ольгинский пруд напротив парка Сосновка в Выборгском районе.

    Ведомство за первый летний месяц сделало 120 проб воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Все остальные городские пляжи, включая берег Финского залива в Приморском и Курортном районах, годны только для отдыха на суше.

    По данным Гидрометцентра на 23 июня, температура воды в Неве +14,5 градуса, в заливе +16–17 градусов.

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