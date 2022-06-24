    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 16

    3 м/с, ю-з

    763мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd53.36eur55.99
    Как будем отдыхать в 2023-мКуда пойти в выходныеКак посмотреть "Алые Паруса"Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Ждём самый тёплый день. Погода в Петербурге идёт на рекорд

    4946
    обсудить

    В Петербурге уже жара. В пятницу в городе ожидается до 26 градусов, в Ленинградской области местами до 28. А в воскресенье — и все 30.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 июня в городе без осадков, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 14–16, в окрестностях местами до 11 градусов, днем поднимется до 24–26, на побережье Финского залива местами до 21 градуса.

    Такой погоде регион обязан антициклону, поясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его оценкам, в городе будет 25–27, а в области 23–28 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

    «В такой ситуации сегодняшний день в Санкт-Петербурге может стать самым теплым с начала года, пока в лидерах 11 июня, тогда температура достигла +24,9 градуса», — пишет Леус.

    «Яндекс.Погода» оценивает сегодняшнюю дневную температуру как повышенную для Петербурга (ещё вчера она была обычной). Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в городе чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 11 до 23 градусов в течение суток. Самое холодное 24 июня зафиксировано в 1970 году, плюс 5 днём, а самое тёплое — в 1999 году, плюс 31.

    В субботу, по прогнозу СЗ УГМС, ожидается 27–29 градусов. А в воскресенье — 28–30, на побережье Финского залива местами до 25 градусов.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close