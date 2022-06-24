Ждём самый тёплый день. Погода в Петербурге идёт на рекорд

В Петербурге уже жара. В пятницу в городе ожидается до 26 градусов, в Ленинградской области местами до 28. А в воскресенье — и все 30.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 июня в городе без осадков, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 14–16, в окрестностях местами до 11 градусов, днем поднимется до 24–26, на побережье Финского залива местами до 21 градуса.

Такой погоде регион обязан антициклону, поясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его оценкам, в городе будет 25–27, а в области 23–28 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.



«В такой ситуации сегодняшний день в Санкт-Петербурге может стать самым теплым с начала года, пока в лидерах 11 июня, тогда температура достигла +24,9 градуса», — пишет Леус.

«Яндекс.Погода» оценивает сегодняшнюю дневную температуру как повышенную для Петербурга (ещё вчера она была обычной). Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в городе чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 11 до 23 градусов в течение суток. Самое холодное 24 июня зафиксировано в 1970 году, плюс 5 днём, а самое тёплое — в 1999 году, плюс 31.



В субботу, по прогнозу СЗ УГМС, ожидается 27–29 градусов. А в воскресенье — 28–30, на побережье Финского залива местами до 25 градусов.

