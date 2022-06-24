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    Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару по всей России

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    1 комментарий

    Жаркая погода ожидается в ближайшие дни по всей стране — в Москве, Ленинградской, Вологодской, Новгородской, Псковской и Калининградской областях, а также в Карелии и некоторых районах Сибири и Дальнего Востока. Об этом 24 июня рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Коммерсантъ».

    С 25 по 27 июня аномальная жара до 32–33 градусов ожидается в Москве. В ближайшие дни в Ленобласти, Новгородской и Псковской областях температура поднимется до 30–33 градусов тепла.

    В Алтайском крае — до 38 градусов. В Красноярском каре — до 35 градусов, в Туве — до 33–35, в Бурятии — до 33 градусов, в Якутии — до 34, а в Иркутской области — до 32–34.

    Сегодня в Петербурге ожидается 26–27 градусов. Этот день может стать самым тёплым с начала года.

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    Комментарии (1)

    VKuser86771196
    Их обещания, выеденного яйца не стоят. Поживём-увидим.
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