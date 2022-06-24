Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару по всей России

Жаркая погода ожидается в ближайшие дни по всей стране — в Москве, Ленинградской, Вологодской, Новгородской, Псковской и Калининградской областях, а также в Карелии и некоторых районах Сибири и Дальнего Востока. Об этом 24 июня рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Коммерсантъ».

С 25 по 27 июня аномальная жара до 32–33 градусов ожидается в Москве. В ближайшие дни в Ленобласти, Новгородской и Псковской областях температура поднимется до 30–33 градусов тепла.

