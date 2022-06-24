В ЦПКиО пообещали провести тренинг с сотрудниками после того, как мужчина решил шваброй выгнать ребёнка с аутизмом

После того, как на Елагином острове мужчина решил шваброй прогнать ребёнка с аутизмом, в ЦПКиО пообещали провести тренинг с сотрудниками. Работникам собираются рассказать о тонкостях коммуникации с посетителями.
«Мы обязательно проведём тренинг со всеми сотрудниками парка об особенностях коммуникации с разными категориями посетителей, чтобы свести к минимуму возникновение подобных ситуаций», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ЦПКиО имени Кирова в пятницу, 24 июня.
Подобные случаи, добавили представители парка, «недопустимы и свидетельствуют о слабой информированности граждан об этике взаимодействия с людьми, которые живут с ментальными особенностями».
«Фонтанка» писала, что накануне на Елагином острове мужчина пытался выгнать с пристани ребёнка с расстройством аутистического спектра. При этом, по словам мамы мальчика, оба просто хотели посидеть на пристани. Впоследствии стало известно, что агрессор — работник частной фирмы, которая арендует причал. После произошедшего его уволили.