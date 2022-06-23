С Юрием Шатуновым простятся в воскресенье на Троекуровском кладбище

Прощание с солистом «Ласкового мая» Юрием Шатуновым пройдет 26 июня в зале Троекуровского кладбища. Об этом сообщает Telegram-канал артиста.
Поклонников артиста ждут с 10:00 утра до 15:00 в прощальном зале Троекуровского кладбища на улице Рябиновой, 24.
Звездный солист «Ласкового мая» умер в ночь на 23 июня в Домодедово в результате обширного инфаркта. Ему было 48 лет. Медики рассказали, как больше часа боролись за его жизнь.
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